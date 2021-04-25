Руководство ВГТРК избавилось от сотрудников с оппозиционными взглядами

Из государственного медиахолдинга ВГТРК уволили сотрудников, которые выражали неодобрение действиям властей в социальных сетях

Руководство государственного медиахолдинга ВГТРК, в который входят телеканалы «Россия 1» и «Россия 24», «Россия К» («Культура»), детский канал «Карусель» и региональные телекомпании, зачистило ряды своих сотрудников от тех людей, которые придерживается антиправительственных взглядов. Об этом рассказали ряд telegram-каналов.

Сообщается, что из медиахолдинга уволили сотрудников нескольких новостных каналов, которые поддерживают оппозицию и выражают свою позицию в социальных сетях в виде репостов чужих публикаций и в комментариях к ним.

Известно, что ВГТРК вынуждены были покинуть, в частности, операторы и монтажеры. На каких именно каналах они работали – не сообщается.

Процесс увольнения выглядел следующим образом: сотрудников телеканалов, которые попали в «черный список», вызывали в кабинет к руководителю, и говорили им: «Думаю, что вы знаете, почему мы вас пригласили».

Сообщается, что «чистки» проводили в текущем месяце. Всех уволенных заставляли писать заявления об увольнении «по собственному желанию».

Главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в своем telegram-канале уже выразила поддержку действиям руководства ВГТРК. Она заявила, что проводит аналогичную политику, поскольку людям с «антигосударственными» взглядами не место на государственном телеканале.