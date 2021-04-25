«Значит кто-то по**ивает» нардеп обсуждал назначение женщины прямо в зале Рады

Такой вывод парламентарий с другим участником диалога сделали, исходя из-за ее молодой внешности
Народный депутат, входящий в депутатскую фракцию «За майбутнє», Петр Юрчишин во время заседания Верховной Рады обсуждал женщин в чате. Об этом сообщает телеграм-канал «Через плечо», публикующий фото личных переписок нардепов.
Судя по контексту переписки, речь идет о назначении молодой женщины на должность. Юрчишин вел диалог с контактом, который подписан как «Татьяна, Антон», вероятно это чат с несколькими участниками.
«Это нач. аудита ВГПИ, ДПА», — написал Юрчишин.
«На фото она очень молодая», – ответили ему.
«Значит, кто-то по**ывает», – предположил Петр Юрчишин.
Помимо фото, на телеграм-канале опубликовали видео переписки.
Возможно, ВГПИ — это Винницкий государственный педагогический университет имени Коцюбинского.