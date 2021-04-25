Миллиардеры Букато и Ротенберг устроили фарс в Воронеже?

Аукцион на строительство транспортной развязки за 1,19 млрд руб. мог быть сговором?

Странный аукцион состоялся в Воронеже. Он должен был определить подрядчика на реализацию первого этапа строительства долгожданной развязки на пересечении улицы Остужева и Ленинского проспекта.

Участники аукциона — АО «Производственное объединение «Возрождение»» из Санкт-Петербурга и ООО «Региональная строительная компания» (РСК) из Москвы. Своих подрядчиков в Воронежской области не нашлось?

АО «ПО «Возрождение» принадлежит Евгении Букато, по все видимости, дочери питерского миллиардера Игоря Букато, так как отчество бизнесвумен – Игоревна.

ООО «Региональная строительная компания» (РСК) владеют ООО «Гарант» и Борис Сакун. Акционером компании он стал в апреле 2020 г., гендиректором в январе этого года. Ранее с 2015 г. по 2018 г. был гендиректором ООО «Трансстроймеханизация», владелец которой — Аркадий Ротенберг.

Победителем аукциона стало АО «Производственное объединение «Возрождение»», которое предложило снижение цены на сумму 1,2 млн руб., что составляет чуть менее 1%. Эксперты считают, что снижение цены в 0,5%-1% может быть признаком сговора.

ООО «РСК» предложило снижение цены на 20,6 тыс. руб. Иначе, как насмешку, при миллиардной стоимости контракта это нельзя воспринять. Побеждать в аукционе Борис Сакун и не собирался?

Самое интересное, что причиной его проигрыша стало вовсе не снижение цены, а наличие финансовых и трудовых ресурсов. И это при 8 контрактах с госструктурами н сумму более 21 млрд руб.

Существует две компании АО «Производственное объединение «Возрождение». Одна, принадлежащая Евгении Букато, создана в 2002 г., гендиректор – Михаил Клобертанс. У компании 71 контракт с госструктурами на сумму 79 млрд руб.

Вторая создана в 2017 г., ее учредители неизвестны, правопредшественником является компания Евгении Букато. Выручка компании последние три года — 0, убыток в 2020 г. – 5,6 млн руб., учредители компании не известны, гендиректор – Ирина Лысенко.

У второго АО «ПО «Возрождение» есть «дочка» ООО «КТН», находящаяся под управлением ООО «УК «Возрождение-Неруд», учредитель которого – Игорь Букато. Может он объяснить для чего созданы компании-близнецы?

Под прикрытием Яковлева?

Свою группу «Возрождение» Игорь Букато создал в 1993 г. Стать успешным бизнесменом в то время можно было или под властью, или под бандитами. Некоторые успешно лавировали между ними.

Покровителем Игоря Букато считался экс-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев, который, будучи заместителем мэра столицы Анатолия Собчака, выиграл у него в 1996 г., губернаторские выборы. В 1994 г. Яковлев получил звание «Заслуженный строитель России». Мог он стоять за созданием группы «Возрождение»?

В 2000 г., Яковлев опять победил на выборах, а в 2003 г., ему была предложена должность вице-премьера по ЖКХ. Таким хитрым ходом Яковлева убрали из Санкт-Петербурга, потому как рейтинг политика был выше всех его конкурентов, включая Валентину Матвиенко. Она после ухода Яковлева и заняла пост губернатора.

Владимир Яковлев стоял за бизнесом Игоря Букато?

После отставки карьера Владимира Яковлева не сложилась. На посту замглавы правительства он пробыл всего 9 месяцев, на посту полпреда по ЮФО — полгода. После этого стало понятно, что экс-губернатору могли мстить за «предательство» Собчака.

Если это так, то странно, что Владимир Яковлев не отправился в тюрьму, а с 2004 г. по 2007 г., даже был министром регионального развития РФ.

Петербург в 90- годы называли бандитским, в 1999 г., в городе было зарегистрировано 100 заказных убийств. Таким считается то, в котором установлен заказчик. До 2007 г., «ночным губернатором» Санкт-Петербурга был лидер Тамбовской ОПГ Владимир Барсуков (Кумарин), однако Яковлев утверждал, что ничего не знал о его противоправной деятельности. И это очень удивительно, потому как нельзя отрицать очевидное.

Наверняка, существовали связи между представителями криминального мира и питерской элитой, о которых мог знать Владимир Яковлев. Поэтому его и не стали трогать?

Возможно, что бизнес Игоря Букато пересекался с криминальными структурами, но этого никто не узнает. А на прямой вопрос бизнесмен, скорее всего ответит, как и его бывший патрон, не знающий о преступной деятельности Кумарина, за которую он получил 22 года лишения свободы.

Переобулся на ходу?

В 2015 г. издание «Версия» назвала Игоря Букато петербургским бизнесменом, особо привечаемым во времена Валентины Матвиенко.

Игорь Букато еще при Владимире Яковлеве стал менять асфальт в Санкт-Петербурге на плитку. Жители Северной столицы считали, что плиточный бизнес принадлежит губернаторской семье и в чем-то были правы, потому как невозможно мостить город без разрешения властей. Поговаривали, что каждая 20-я плитка может пополнять состояние Игоря Букато и семью губернатора Яковлева. Однако доказать это никто не пытался.

Букато плодотворно работал не только в Петербурге, но и в области. Сумел обзавестись гранитными карьерами в Выборгском районе, считающимся вотчиной Ильи Трабера, известного в определенных кругах как «Антиквар». Не с ним ли начинал свой бизнес Игорь Букато?

Заместителем Валентины Матвиенко был родственник Букато Константин Кондаков, курирующий развитие городского транспортного комплекса. Через него и смог бизнесмен «понравиться» губернатору?

И это несмотря на то, что конфликтовал с тогдашним вице-губернатором Юрием Молчановым и его сыном Андреем Молчановым, главой строительной компании ЛСР.

Валентина Матвиенко будет отрицать знакомство с Игорем Букато?

Союзником Игоря Букато в правительстве Матвиенко стал Владимир Бланк, с 2003 г. по 2006 г. — глава Комитета экономического развития, который считался местным Минэкономразвития.

Ранее Бланк занимал должность псковского вице-губернатора. После того, как в окно дома, где ночевал чиновник, бросили две бутылки с зажигательной смесью, предпочел перебраться в Петербург.

Матвиенко поставила Бланку задачу удвоить ВВП к 2007 г., Владимир Путин требовал сделать это к 2010 г. Скоро «рвение» чиновника почувствовали на своей шкуре и бизнесмены, и жители города. Даже хлеб в Петербурге стал стоить дороже на 40%, чем в Москве.

Наверное, поэтому в 2006 г., Владимир Бланк оказался на должности заместителя руководителя, а потом и главы Федерального агентства по строительству и ЖКХ. В 2008 г. — заместителя министра регионального развития РФ, а в 2009 году — руководителя службы финансового оздоровления предприятий госкорпорации «Ростех».

«Коммерсант» писал, что Владимир Бланк считался креатурой ныне покойного Владимира Когана, пользующегося уважением всей питерской элиты и самого Владимира Путина.

Знакомство с уважаемыми людьми Коганом и Чемезовым вовсе не вяжется со «славой» Владимира Бланка, которого подозревали в силовых методах выживания неугодных ему чиновников из Смольного. Об этом писало издание «Конкретно». Про Игоря Букато известно, что на своих карьерах он появлялся в окружении многочисленной охраны. Не он ли обеспечивал поддержку методов Владимира Бланка взамен на куски бюджетного пирога?

Чем «славен» Игорь Букато?

В июле прошлого года сотрудники ФСБ провели оперативно-розыскные мероприятия в офисах компаний группы «Возрождение». Ее заподозрили в хищении средств при выполнении госконтрактов и неуплате налогов.

«Определенные бухгалтерские документы были отданы сотрудникам беспрепятственно, но это касается их интереса, связанного с налогами. Заметим, что в постановлении ФСБ было прямо указано, что фактов говорить о нарушении статьи 199 УК недостаточно. Хотим отметить, что это вполне привычная процедура для крупных компаний, таких как «Возрождение». Сейчас нам предстоит выяснить на чем базируются сомнения налоговой. А что касается хищений, то это предельно некорректная информация».

Комментарий представителей группы «Возрождение» публиковал «Коммерсант». Результаты проверок были направлены в СК, который должен был принять решение о возбуждении уголовного дела. Видимо, этого не произошло. Могли помочь высокие покровители Игоря Букато?

Бизнесмен является акционером более двух десятков компаний. Но сотрудники ФСБ не наши не в одной из них уклонения от налогов.

А как же ООО «Ладожское», которое не имеет прибыли с 2014 г.? Выручка компании за 2020 г., – 16 млн руб., убыток – 15 млн руб.

ООО «Выборгские граниты» при выручке 327 млн руб. получило убыток 30 млн руб., последние три года компания работает без прибыли.

ООО «УК «Управление Недвижимостью» в минусе на 4,8 млн руб. при выручке 60 млн руб., убыток в прошлом году – 26 млн руб.

ООО «Гранит Возрождение» принесло убыток 4,6 млн руб. при выручке 123млн руб.

Может проверяющие не туда смотрели? А может, просто закрыли глаза по чьему-то распоряжению. В питерскую элиту входят и высшие чины ФСБ. На каждого сотрудника службы есть его начальник.

Развязка в Воронеже, может, и будет построена, но дело даже не в этом. Поражает цинизм участников аукциона, которые не стесняются отправлять его результаты для публикации в СМИ.

Следы от обеих фирм ведут в Санкт-Петербург. Там же до сих пор успешно ведут бизнес Геннадий Петров и Илья Трабер, яркие представители «Бандитского Петербурга». Уважаемыми бизнесменами считаются Сергей Михайлов и Сергей Лалакин. И даже представить трудно, что когда-то в определенных кругах их могли называть «Михась» и «Лучок».

Не потом ли никто не видит сговора между АО «Производственное объединение «Возрождение»» и ООО «Региональная строительная компания»?

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