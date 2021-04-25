Маск пообещал $100 млн за «обуздание» глобального потепления

Американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск объявил конкурс на 100 миллионов долларов для того, кому удастся найти способ противостояния глобальному потеплению и превратить углекислый газ в топливо.

Об этом сообщает Reuters.

«Сейчас у нас только одна планета. Даже если существует 0,1% шанса на катастрофу — зачем рисковать? Я открыт и для увеличения размера приза со временем», — сообщил глава Tesla.

Конкурс продлится четыре года и завершится ко Дню Земли в 2025 году.

Как отмечает Reuters, технология скачивания углекислого газа может иметь решающее значение для достижения уровня нулевых выбросов к 2050 году.