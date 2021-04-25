«Угроза свержения конституционного строя»: президент Молдовы созывает Совбез

Президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности из-за ситуации вокруг Конституционного суда. Об этом написал в Facebook глава администрации президента Молдовы Андрей Спину.

«Президент Республики Молдова Мая Санду созывает заседание Высшего совета безопасности … Тема, которую нужно решить на заседании, — риск подрыва конституционного строя в Республике Молдова. Конституцию надо отстаивать!», — написал он.

На заседании 23 апреля депутаты приняли проект постановления парламента об узурпации власти Конституционным судом «в пользу политических интересов президента» Майи Санду. Постановление поддержали депутаты от Партии социалистов (ПСРМ), лидером которой является бывший президент Игорь Додон, и Pentru Moldova (фракция «Шор» и экс-демократы). После этого парламент Молдовы проголосовал за отмену указа о назначении Домники Маноле судьей Конституционного суда по квоте законодательного органа и занимавшей должность главы суда.