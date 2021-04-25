Сопредседатель СР Захар Прилепин хочет установить памятник Иосифу Сталину в Москве

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захар Прилепин намерен установить в Москве памятник Иосифу Сталину. Об этом Znak.com сообщили в пресс-службе политика.

По словам секретаря президиума Центрального совета «Справедливой России — За правду» Александра Казакова, сбор подписей москвичей за установку памятника начнется после 9 мая. «Сейчас мы по-новому постепенно начинаем понимать роль Сталина в истории, политике, экономике, культуре, а не только в Великой Отечественной войне. Идею установку памятника одобрят все, кто реалистично смотрят на истории России 20–30-х годов XX века, а не верит в фейк, который предложил всем Никита Хрущев», — пояснил Казаков.

Прилепин и Казаков обсуждали идею установки памятника Сталину в Москве еще в то время, когда они были в Донбассе. По словам Казакова, «сейчас эта тема актуализировалась в связи с темой установки памятника [Феликсу] Дзержинскому».

Где именно может быть установлен памятник, Казаков не уточняет. Говорит, что «есть разные варианты». «Мы ведем переговоры, предпочли бы установить памятник на муниципальной земле, а не частной — не хотим протаскивать Сталина через окно», — говорит секретарь президиума Центрального совета «Справедливой России — За правду».

Тема Иосифа Сталина — «яблоко раздора между командами старых „эсеров“ Миронова и новых партийцев — коллег Прилепина», — писали ранее «Открытые медиа». Несмотря на то что в начале марта на заседании программного комитета партии Прилепин говорил, что личность Сталина обсуждается, упоминания советского лидера в предвыборной программе не будет.

При этом Александр Казаков настаивает, что «дискуссия в программном комитете продолжается». «Позиции (старых „эсеров“ и „прилепинцев“. — Znak.com) не диаметрально противоположные. Наша позиция, что Сталина надо брать на флаг, а позиция других — что не надо так радикально. Дискуссия идет», — говорит Казаков. Он отмечает, что вопрос установки памятника Сталину в партии обсуждаться не будет: «Это наш с Захаром Прилепиным проект, мы не обязаны такие вещи согласовывать», — пояснил политик.

Добавим, что в понедельник 26 апреля в Москве состоится круглый стол на тему «Восстановление памятника Дзержинскому на Лубянской площади в Москве». Мероприятие организовано движением Захара Прилепина и «Офицерами России».