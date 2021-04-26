Bitcoin обвалився нижче за “психологічну відмітку”

Bitcoin знизився усьоме за вісім днів, після того, як президент США Джо Байден запропонував майже вдвічі збільшити податок на приріст капіталу для багатих.

Як повідомляє Bloomberg, ціна на Bitcoin знизилася на 5,8% до $48 596. JPMorgan Chase & Co. і Tallbacken Capital Advisors LLC нещодавно попередили, що існує потенціал для подальшого зниження після того, як найбільша криптовалюта пішла вниз з рекордного максимуму в $64 870 доларів 14 квітня.

Агентство зазначає, що податкові проблеми можуть мати неабиякий вплив на найбільшу криптовалюту у світі. Американські інвестори, які вкладаються в цифрові активи, які виросли більш ніж на 70% в цьому році, вже стикаються з податком на приріст капіталу, якщо вони продають криптовалюту після того, як утримували її понад рік.

Американці, які інвестували в криптовалюти 1-2 роки тому, отримали від 600% до 900% прибутку. Якщо Байден реалізує свій план, вони будуть змушені віддавати 43,4%. Частково це і стало причиною продажу інвесторами частин своїх портфелів.

Нагадаємо: днями курс Bitcoin впав на 15%, що було викликано відключенням світла в Китаї та рішення Туреччини заборонити використання криптовалюти для платежів з 30 квітня.