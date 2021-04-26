«Понабирали уродов черножо***»: «Десну» оштрафовали на 150 тыс. за расизм в матче с «Зарей»

УАФ при помощи МВД установила, что оскорбившим футболистов «Зари» был тренер «Десны» Овчаров.

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) УАФ провел расследование касательно расистского высказывания, которое прозвучало во время матча «Заря» (Луганск) — «Десна» (Чернигов) в 14 туре чемпионата Украины по футболу и установил виновника. В конце игры между футболистами клубов началась потасовка, во время которой кто-то со скамьи запасных черниговской «Десны» выкрикнул: «Понабирали, бл*, уродов черножо***!».

Секретарь контрольно-дисциплинарного комитета УАФ Игорь Грищенко сообщил YouTube-каналу «Профутбол Digital», что им удалось идентифицировать автора высказывания. По словам представителей ассоциации, им оказался тренер вратарей «Десны» Юрий Овчаров.

«Был долгий процесс, расследование дела. Они идентифицировали, в первую очередь, то, что это было со скамейки запасных футбольного клуба «Десна». Затем было определение конкретного лица, кто это може быть. Они пришли к выводу с помощью наложения звука и видео, что это тренер вратарей «Десны» Овчаров», — рассказал Грищенко.

По словам представителя УАФ, соответствующий вывод был направлен в клуб, где все начали отрицать. После этого было принято решение обратиться в МВД Украины с просьбой провести экспертизу.

«К сожалению, комплексной экспертизы МВД сделать не удалось из-за того, что фраза была короткой (3 секунды этой фразы). Но при этом в объяснительной части заключения эксперты говорят, что признаки сходства голоса Овчарова с предоставленным образцом для сравнения присутствуют. Это лишь подкрепило уверенность членов КДК, что это господин Овчаров», — рассказал Грищенко.

Секретарь КДК сообщил, что по итогам этой истории было принято решение дисквалифицировать Овчарова на пять игр, а футбольный клуб «Десна» оштрафовать на 150 тысяч гривен.

«Суспільне» сообщает, что в самой «Десне» с такими санкциями КДК УАФ не соглашаются и планируют их обжаловать.