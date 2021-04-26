Ляшко, Луценко и Гончаренко в прямом эфире 5 канала «раздели» Зеленского до белья

С виртуального изображения президента исчезала часть одежды после каждого отрицательного ответа на вопрос о выполненном предвыборном обещании.

Нардеп фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, экс-нардеп Олег Ляшко и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко в эфире ток-шоу «Прямым текстом с Луценко» на «5 канале» виртуально «раздели» президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующее видео опубликовали в YouTube 23 апреля.

Сюжет развивался следующим образом: Луценко называл Гончаренко и Ляшко различные предвыборные обещания Зеленского, и после каждого отрицательного ответа на изображении президента исчезала часть одежды.

Когда на виртуальном президенте оставались лишь носки и нижнее белье Гончаренко пошутил, что «боится предположить что дальше исчезнет», на что Луценко заявил: «Не бойся, мы живем в этом шоу уже два года, мог бы и привыкнуть уже».

После последнего отрицательного ответа об очередном невыполненном обещании перед Зеленским возник рояль, что, видимо, должно было напомнить зрителям об известном номере «Вечернего квартала».