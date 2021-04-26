Стрельба в центре Днепра: кто такой Анар Мамедов и почему его убил киллер

Убитый был одним из лидеров криворожской ОПГ «Мамедовские», которая занимается оптовыми поставками наркотиков по всей области.

Как известно, 24 апреля в центре Днепра киллер в маске убил человека. Убитого зовут Анар Мамедов (Мамедханов).

Как сообщают «Вести», он был одним из лидеров криворожской ОПГ «Мамедовские».

Указано, что группировка занимается оптовыми поставками наркотиков по всей области. Вторым ее лидером является брат убитого Рамиз Мамедов. Кроме того, банда насчитывает более пятидесяти «боевиков».

Также сообщается, что ранее неизвестные сожгли кафе Мамедовых, а до этого – автомобиль одного из братьев.

На данный момент место происшествия оцепили правоохранители. На месте работают патрульные, следователь и судмедэксперты. Дорогу перекрыли. Электротранспорт стоит. Детали выясняются.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, что в центре Днепра киллер в маске убил человека. Убитого зовут Анар Мамедов. Указано, что у мужчины были проблемы с выплатами алиментов.

Добавим, что полиция рассказала детали стрельбы.