Главу УФСИН Забайкалья Шихова на охоте застрелил пьяный сторож охотхозяйства — источник

«Насколько мне известно, в связи с африканской чумой свиней была открыта охота на кабанов – это обычная практика. Шихов поехал на охоту в охотничье хозяйство, приехал на место с кем-то, расположились они. И там был пьяный сторож, он по каким-то причинам открыл стрельбу из дробовика. Генерал скончался на месте, второй человек умер по дороге в больницу», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте трагедии работает ОМОН. Стрелявший сторож задержан. Ожидается прибытие прокурора края и следователей.

По информации «Московского Комсомольца в Чите», вторым убитым оказался начальник СИЗО №1 Валерий Герман.

Официальных комментариев регионального управления СКР, УФСИН, УМВД, полиции Карымского района получить не удалось.