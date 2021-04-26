Будівельний пасьянс від нардепів: хто лобіює інтереси великих забудовників у Верховній Раді?

Хаотична забудова столиці, інвестиційні «бульбашки» й чергове переформатування органів держархбудконтролю: поки в Україні триває невдала реформа будівельної галузі, великі гравці ринку продовжують лобіювати свій бізнес на законотворчому рівні.

Які будівельні клани представлені у профільному парламентському комітеті, хто з ким пов’язаний та чиї інтереси представляє? Розбиралася команда «СтопКору»

Хто саме на законодавчому рівні курує містобудівну діяльність в Україні? Кількісний склад Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування у Верховній Раді України IX скликання станом на 22 квітня налічує 27 народних депутатів. Серед них – особи, дотичні до «тіньового куратора» Києва Вадима Столара, лобісти великих девелоперів і навіть скандальна депутатка зі списку «Миротворця».

Клочка пов’язують з ексначальником управління дозвільних процедур ДАБІ Олександром Сергієнком, який є помічником нардепа на громадських засадах.

Саме Сергієнко був автором сумнозвісного реєстру дозволів за часів Януковича. Нещодавно журналісти зафіксували неформальну зустріч Сергієнка з колишніми і чинними посадовцями органів держархбудконтролю. Причому «Мерседес», яким приїхав Сергієнко, виявився майном компанії, що надає охоронні послуги ДАБІ.

Секретар Комітету – Дмитро Ісаєнко.

За твердженням інсайдерів, Ісаєнко ймовірно є лобістом «Сага Девелопмент» Андрія Вавриша і через АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Княгиня Ярославна» пов’язаний із «Перфект Груп». У Раді Ісаєнко представляє фракцію ОПЗЖ – так само, як і Вадим Столар.

У серпні 2020 року він став одним із ініціаторів подання до Конституційного Суду щодо відповідності Конституції низки положень антикорупційного законодавства. Нагадаємо, 28 жовтня КСУ оприлюднив скандальне рішення, згідно з яким скасовується відповідальність за недостовірне декларування та саме електронне декларування.

При цьому сам Ісаєнко є фігурантом антикорупційного розслідування за фактом тендерних махінацій. Крім того, йому закидають невідповідність статків доходам. У 2019 році пан Дмитро придбав 4 земельні ділянки, а з 2014 року володіє будинком в Козині на 900 квадратів. Має елітні автівки та яхту.

Від АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Княгиня Ярославна» депутат отримав дивіденди на 67 млн грн. Саме компанія з орбіти Вадима Столара лежить в основі «Перфект Груп», яка наразі будує скандальний «Стенфорд» на Предславинській. Нагадаємо, на сьогодні цільове призначення землі під будівництво «Стенфорду» досі не змінено.

Заступниця голови Комітету – Олена Шуляк.

Пані Олену вважають наближеною до міністра регіонального розвитку Олексія Чернишова і до Конфедерації будівельників України, віцепрезидентом якої є, знову ж таки, секретар Комітету Дмитро Ісаєнко.

Крім того, до КБУ входять найвпливовіші гравці української будівельної галузі: Ігор Кушнір («Київміськбуд)», Ігор Лисов («Ліко-Холдінг»), Олександр Харченко (керівник кооперативу «Житлобуд-1» у 2008-2016 рр., керівник і бенефіціарний власник ПрАТ «Трест Житлобуд-1», бенефіціар ПрАТ «Харківелектромонтажкомплект), Петро Шилюк (президент Корпорації «ДБК-Житлобуд»). До ради директорів також входить Анна Лаєвська з «Інтергал-Буду». Крім цього, перелік компаній також включає К.А.Н. Девелопмент, ПАТ «Мостобуд», «СІТІ ВАН ДЕВЕЛОПМЕНТ», ТОВ Будівельна група «Синергія» тощо.

Цікаво також, що до групи компаній родини Шуляк входить аудиторська фірма «Стандарт», одним із засновників якої є Редько Катерина Олександрівна. Ця ж пані є керівником компанії «Парус Холдингс», яка належить групі родини Столарів.

Зауважимо, що донедавна до складу Комітету офіційно входили не 27, а 28 народних депутатів. Однак станом на сьогодні прізвище одіозної Тетяни Плачкової зі списку членів парламентського комітету на сайті ВРУ дивним чином зникло.

Пані Плачкова свого часу працювала в ДАБІ і є цивільною дружиною Олексія Горового. Нардепка декларує двох дітей від забудовника, хоча самого чоловіка в декларацію не внесла. Нагадаємо, група братів Горових відкрито конкурує за вплив на будівельному ринку з іншим девелоперським кланом – «Інтергал-Будом» Володимира Зубика.

Пані Тетяна відома не тільки своїми інтересами у будівельній сфері, а й відверто проросійською позицію. У березні 2020 року вона разом із Медведчуком зустрічалась із посіпаками Путіна в Москві, а у січні 2021-го створила парламентське міжфракційне об’єднання «За українську Бессарабію», яке, на думку експертів, підігріває сепаратистські настрої у південному регіоні України. Наразі Плачкова внесена у базу сайту «Миротворець» як пособниця російських окупантів та учасник пропагандистських заходів Росії проти України.

Понад те, жінка не приховує розкішного стилю життя: у 2019 році вона придбала 200-метрову квартиру в центрі Києва за 11 млн грн. А також декларує колекцію прикрас, годинники, шуби з хутра та сумки Луї Вітон та Ерме, маючи офіційну зарплату у 42,5 тисячі гривень на місяць.

За твердженням ЗМІ, синдикат Горових-Столара-Плачкової використовує свій вплив на ДАБІ не лише для легалізації власних об’єктів будівництва, зведених з порушеннями, але й для збирання тіньового «кешу» із забудовників у всій країні. Попри перманентне протиборство різних бізнес-груп та, як наслідок, постійні кадрові ротації у топменеджменті недореформованої ДАБІ, люди братів Горових незмінно посідають в органах держархбудконтролю не головні, але вагомі посади.

Зауважимо, що, окрім очевидних лобістів, у складі Комітету також є депутати, статки яких за два роки роботи в парламенті дивним чином зросли. Це може вказувати або на махінації з декларуванням майна, або ж на приховані зв’язки з великими забудовниками.

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