«Требую продолжения банкета!»: «Слуга народа» Арсенюк устроил драку в черкасском ресторане, — Луценко

Народный депутат от партии «Слуга народа» Олег Арсенюк устроил драку в Черкассах, требуя продолжения обслуживания клиентов в развлекательном комплексе.

Луценко привел фрагмент суточного сводки МВД (на официальном сайте МВД ее тексте нет. — Ред.).

Согласно этому фрагменту, драка произошла 23 апреля около 20:00 на территории развлекательного комплекса «Бочка», после обеда, устроенного по случаю годовщины аварии на ЧАЭС.

В драке, кроме Арсенюка, участвовал местный житель Андрей Ковпак 1988 года рождения.

«В результате драки НДУ Арсенюк О.А. получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головы, а Ковпак А.А. получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головы, рук и ног, с которыми доставлены в КЗ Третья Черкасская городская больница скорой медицинской помощи, где лицам оказана медицинская помощь без дальнейшей госпитализации», — отмечается в тексте сводки.

Опрошенные полицией свидетели рассказали, что Олег Арсенюк и его знакомый Рагульский Э., который является братом владельца «Бочки», напали на Ковпака.

«В соответствии с объяснением самого Ковпака А.А., он заметил конфликт между администратором заведения и НДУ Арсенюком О.А., в ходе которого последний уже после обеда по случаю годовщины аварии на ЧАЭС якобы протестовал против прекращения работы заведения и требовал продолжения обслуживания клиентов» , — говорится также в тексте сводки.

Полиция зарегистрировала информацию о событии, но никак ее не квалифицировала и не внесла в Единый реестр досудебных расследований.

«Находились ли участники конфликта в состоянии опьянения и другие обстоятельства происшествия устанавливаются», — говорится также в сообщении МВД.

Отметим, Олег Арсенюк был избран народным депутатом от «Слуги народа» в мажоритарном округе № 195 Черкасской области. Он является главой подкомитета по вопросам социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

censor.net