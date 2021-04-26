Jeep Gladiator отримав нову екстремальну версію 6 х 6

До теперішнього часу переобладнання позашляховиків на монстри 6 х 6 стало звичайною практикою післяпродажного обслуговування.

Останній тривісний зразок – це Jeep Gladiator 6 х 6, люб’язно наданий Next Level. Але на відміну від апокаліптичного So Flo Jeep 6 х 6, який ми бачили раніше, каліфорнійське ательє показало більш схожий на оригінальний пікап Jeep автомобіль.

Перетворення Next Level Gladiator 6 х 6 – це перше перетворення цієї генерації пікапа, і відповідно до свого бренду компанія хоче вивести різні автомобілі на «новий рівень зовнішнього вигляду, веселощів і екстремальності».



За заявою компанії, в цій збірці використовується передавальне число 4,88 для оптимального прискорення. Jeep Gladiator також має постійний повний привід.

Існує три варіанти двигуна для збірки Next Level Gladiator 6 х 6: 2-літровий турбонаддув, який розвиває 270 к.с. і 393 Нм крутного моменту; 3,6-літровий V6, який виробляє 285 к.с. і 353 Нм тяги; а також 3-літровий турбодизель V6, який розвиває потужність до 375 к.с. і крутний момент 637 Нм.

Крім двигуна і подовженої вантажної платформи, Next Level також отримав додатковий сталевий бампер, світлодіодне освітлення і лебідку. На всіх шести колесах встановлені амортизатори Fox. Всередині тюнери також додали прошиту вручну шкіру наппа, спортивні валики і унікальні візерунки сидінь.

Next Level Gladiator 6 х 6 можна придбати у офіційних дилерів Jeep, починаючи з Huntington Beach Jeep Dodge, розташованого в Хантінгтон-Біч, Каліфорнія. Правда, ціни нтакого шестиколісного монстра не називалися.

РБК-Україна