За вечеринку нардепа Тищенко перед законом ответит администрация отеля Fairmont

За организацию вечеринки, устроенную для супруги зампредседателя фракции «Слуг народа» Николая Тищенко в период строгого карантина, по законодательству будет отвечать администрация отеля Fairmont Grand Hotel Kyiv.

Об этом сообщил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире «Украина 24».

При этом, по его словам, «Тищенко может только как человек отвечать за это действо».

«Уже в понедельник (на следующий день после вечеринки — Ред.) был составлен протокол Национальной полицией на 34 тысячи грн и подготовлены документы соответствующего уголовного производства по 325-й статье. За это будут отвечать только администрация отеля и ресторана», — сказал Рубан.

Пока заведению грозит минимальный размер в 34 тысячи грн. В случае, если нарушение повторится, уже придется заплатить 170 тысяч грн штрафа.

Сам Тищенко заявляет, что не нарушал карантин, поскольку празднование в гостиничных номерах не запрещено. Он подчеркнул, что речь идет именно о номерах отеля, а не о ресторане. Поэтому, по словам Тищенко, никаких уголовных или административных дел нет.

Полиция возбудила уголовное дело по поводу вечеринки.