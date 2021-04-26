Абрамович и руководство «Челси» извинились перед фанатами за участие в Суперлиге

Руководители английского «Челси» извинились перед своими болельщиками за предварительное согласие участвовать в запланированной Суперлиге, в сути которой разбиралась «Страна».

«Владелец клуба и совет директоров понимают, что запланированное участие было неправильным решением. Это решение, о котором мы очень сожалеем», — говорится в заявлении клуба, которое опубликовала пресс-служба.

Руководители клубов «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Сити» и «Арсенала» ранее также принесли свои извинения. Всего об основании Суперлиги ранее заявляли двенадцать клубов из Англии, Италии и Испании.

После жесткой критики со стороны ассоциаций, клубов и фанатов, планы были приостановлены всего через 48 часов. Первыми от Суперлиги отказались английские клубы.