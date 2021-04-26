Решившие создать Суперлигу клубы остались без наказания от УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил не наказывать клубы Европы, на днях договорившиеся создать Суперлигу.

Как сообщает AS, это решение принял исполнительным комитет УЕФА.

«После событий этой недели мы хотим двигаться дальше и воодушевить мировое футбольное сообщество перед возвращением матчей», — сказано в заявлении Ассоциации европейских клубов (ECA).

Как заверили в организации, клубы могут добиться успеха как на поле, так и за его пределами, только если они будут работать сообща.