У столиці знайшли тіло чоловіка біля колектора

Його побили до смерті.

У Голосіївському районі Києва правоохоронці затримали чоловіка, який на смерть забив одного палицею під час п’янки. Про це повідомляє київська поліція.

Місцеві жителі на вул. Либідській виявили тіло чоловіка без ознак життя. На місце прибула слідчо-оперативна група.

“Постраждалого знайшли кияни, які неподалік грали на стадіоні в футбол. М’яч полетів в сторону колектора, а заявник пішов його шукати і виявив чоловіка. У зв’язку з тим, що злочин стався в місці, де живуть бездомні, ми почали опитувати їх і шукати свідків . Один з місцевих розповів, з ким конфліктував потерпілий, тому ми встановили ймовірного підозрюваного “, – повідомляють в поліції.

Чоловік помер від травми голови. На місці події правоохоронці вилучили палицю, якою побили 34-річного чоловіка, одяг, яку він залишив після скоєння злочину, і пляшки від алкоголю.