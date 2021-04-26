Руководитель ТАСС Михайлов спелся с беглым мошенником Махлаем во имя клеветы в интернете

Руководитель государственного агенства ТАСС размещает в интернет-СМИ тексты, содержащие выдуманные фейки о предстоящей смене государственной власти в России и Беларуси.

Из них следует, что министр промышленности и торговли Денис Мантуров якобы сговорился с членом Совбеза РФ Сергеем Ивановым и гендиректором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым с целью стать в 2024 году президентом РФ. А владелец «Уралхима» и «Уралкалия» Дмитрий Мазепин в результате этого заговора должен якобы стать президентом Белоруссии. Этот текст под скандальными заголовками десятками переразмещается на малоизвестных интернет-ресурсах в России и Украине.

Многочисленные источники в медиа-среде говорят о том, что созданием и размещением этих текстов занимается PR-агентство «Михайлов и партнеры».

Зачем же бенефициарному владельцу этого агентства Сергею Михайлову, одновременно являющемуся госчиновником – генеральным директором государственного информационного агентства ТАСС, понадобилось загрязнять информационное пространство откровенными выдумками и клеветой?

Сергей Михайлов и его PR-агентство (как, впрочем, и некоторые другие российские PR-агентства) давно известны отсутствием всяческих принципов в своей PR-деятельности. Михайлов берется за любые сомнительные темы, даже те, что идут вразрез с государственными интересами России, лишь бы они приносили хорошие доходы. И тому есть многочисленные подтверждения.

С тех пор, как пять лет назад у Михайлова и его партнеров и в ИА ТАСС прошли обыски в связи с делом о хищении бюджетных средств, особо крупных проектов у PR-холдинга Михайлова не было. Сам Михайлов старался как можно меньше привлекать внимания к своей персоне и тому факту, что, занимая важный государственный пост руководителя ТАСС, он параллельно в информационном пространстве ведет свою игру.

Но теперь, видимо, Михайлов решил, что те события уже забыты, и занялся поиском новых крупных заказов.

Заказчик нужного масштаба, да еще и старый знакомый, нашелся. Это бенефициар ПАО «Тольяттиазот», гражданин США Сергей Махлай, он же, по другим своим американским паспортам, SergeMakligh, он же GeorgeMack. В 2019 году Махлай вместе с подельниками был заочно приговорен к реальному сроку за хищения на ТоАЗе, а сейчас является фигурантом еще трех уголовных дел, возбужденных СК РФ – дача взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ), неуплата налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ), организация преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ).

По делу о мошенничестве Махлай по решению суда должен выплатить компенсацию потерпевшим – 77 млрд руб. непосредственно ТоАЗу и 10 млрд руб. – «Уралхиму», миноритарному акционеру предприятия с пакетом около 10%. Махлай не просто отказался выплачивать компенсацию, но и затаил смертельную обиду на «Уралхим», ведь в 2012 году заявление в СК РФ о возбуждении уголовного дела о мошенничестве на ТоАЗе подал именно миноритарий. С тех пор, как публично дает понять Махлай, у него и начались все проблемы с законом, а по результатам расследований возбуждались все новые уголовные дела.

Тут-то и оказался полезен Сергей Михайлов, никогда не отличавшийся разборчивым подходом к клиентуре. Если сумма вознаграждения окажется достаточной, он готов вести настоящую подрывную работу даже в собственной стране. И параллельно, как ни в чем не бывало, Михайлов выходит на публику в сверкающем зале получать престижные награды Союза журналистов или даже из рук президента России Владимира Путина, как это было в марте 2021 года.

Проблем с деньгами Махлай, продолжающий нелегальные хищения на «Тольяттиазоте», не испытывает. Деньги незаконно выводятся с предприятия десятками миллиардов рублей в год по самым различным каналам. Курирует вывод средств в зарубежные офшоры Махлая гендиректор ПАО «Тольяттиазот» Дмитрий Межеедов. Кроме того, он обеспечивает коррупционное прикрытие всей деятельности Махлаев в России, выделяет деньги на оплату астрономических счетов адвокатских фирм, на финансирование заказных публикаций в СМИ в защиту своих проворовавшихся хозяев и другие услуги, призванные обеспечить Махлаю имидж невинно пострадавшего от российской правоохранительной системы и рейдеров.

Надо сказать, что агентство «Михайлов и партнеры» уже не первый раз заключает медийные контракты с Махлаем. Несколько лет назад Михайлов пытался через СМИ отмазать Махлая и других фигурантов от уже упомянутого уголовного дела о мошенничестве, возбужденного СК РФ в 2012 году. Агентство Михайлова, хоть и не выполнило задачу, но заработало на этих контрактах несколько сотен миллионов рублей.

После того, как решение суда о взыскании 87 миллиардов рублей вступило в силу, настала пора Махлаю и другим фигурантам уголовного дела о мошенничестве возмещать ущерб. Однако возвращать похищенное – это значит серьезно подорвать свое финансовое состояние, долгими годы копившееся из похищенных с ТоАЗа денег.

Поэтому в 2021 году Михайлов получил от Махлая новый контракт. Так три организатора клеветы на российскую власть – Махлай, Межеедов и Михайлов стали своеобразной информационной пирамидой «МММ». Получив от Махлая заказ, от Межеедова – оплату, Михайлов взялся за разработку грязной кампании, которая должна была отомстить за обвинительный приговор Махлая российским госорганам и ненавистному миноритарию «Уралхиму».

Совместными усилиями заказчика и исполнителя родилась «гениальная» идея о том, как министр промышленности и торговли Денис Мантуров якобы попал в разработку следственных органов, потому что сговорился с членом Совбеза РФ Сергеем Ивановым и гендиректором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым захватить высшую власть в России и стать президентом РФ. А владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин в процессе этого заговора каким-то образом станет президентом Белоруссии, а пока финансирует несистемную оппозицию сразу в обеих странах.

Весь этот бредовый креатив агентство «Михайлов и партнеры» преобразовало в статьи, которые принялось размещать в интернете в России и на Украине.

Почему главной мишенью этой клеветнической кампании был выбран Денис Мантуров? Все очень просто. Для того, чтобы избежать выплаты компенсации по делу о мошенничестве, Махлай решил обанкротить родственное ему ООО «Томет», на которое было обращено взыскание многомиллиардной суммы. Но суд распознал аферу и вместо банкротства под контролем Махлая ввел на «Томете» процедуру конкурсного производства для реального взыскания ущерба. Тогда гендиректор ТоАЗа Дмитрий Межеедов по указанию Махлая потребовал от профильного министерства – Минпромторга – политически вмешаться в ситуацию на стороне «Тольяттиазота». Но в Минпромторге эти требования не поддержали. Так Мантуров был записан во враги гражданина США Сергея Махлая и других осужденных по уголовному делу.

Включить в состав «заговорщиков» члена Совбеза РФ Сергея Иванова понадобилось Махлаю и Михайлову тоже по вполне очевидной причине. В 70-е годы Иванов вместе с будущим президентом РФ Владимиром Путиным работал в кадровом отделе Управления КГБ по Ленинграду и Ленинградской области, и с тех самых пор они хорошо знакомы. Таким образом в размещаемых Михайловым и партнерами публикациях сделан намек президенту – в его ближайшем окружении сидит предатель, готовящий переворот. Довольно грубая работа, списанная со сценариев военных переворотов прошлого века в каких-нибудь постколониальных диктатурах африканского континента.

А как попал в стан «заговорщиков» гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов? И тут ходить далеко не надо. Чемезов является председателем совета директоров ПАО «Уралкалий». Он, по задумке Махлая с Михайловым, стал мостиком, который связывает «заговорщиков» в верхушке власти с Дмитрием Мазепиным, контролирующим «Уралкалий» и «Уралхим».

А поскольку Мазепин родился в Минске и имеет белорусские корни, вот тебе готовый претендент на пост президента Белоруссии. К теории заговора были подтянуты и инициативы Мазепина, который пригласил белорусских студентов, пострадавших в ходе прошлогодних беспорядков в Белоруссии, приехать в нашу страну поступать в российские вузы, и пообещал им поддержку в России. На этой платформе Михайлов создал фантасмагорический креатив о том, что Мазепин якобы финансирует несистемную оппозицию в Белоруссии, а заодно в России, готовя почву для переворотов в обеих странах.

Почему информационной атаке подвергся Дмитрий Мазепин, уже понятно. Как мы отмечали, «Уралхим», став миноритарным акционером «Тольяттиазота», вскрыл невероятные масштабы хищений на ТоАЗе, которые затем получили подтверждение по итогам расследований этих преступлений Следственным комитетом.

Итак, паззл, придуманный Михайловым, сложился: Мазепин якобы осуществляет рейдерский захват «Тольяттиазота», в этом ему помогают госчиновники, которые по ходу дела совершат государственный переворот, и все это затем, чтобы уж точно отобрать у Махлая «Тольяттиазот». Кроме как на горячечный бред, это ни на что не похоже. За распространение таких бездарных идей такому креативщику, как Михайлов, должно быть стыдно. Но деньги, как говорится, не пахнут, да еще если они такие большие и легкие.

Взявшись за этот заказ, Михайлов, видимо, не хочет думать о том, что распространение подобных фальшивок может создать определенные напряжения в правительственных кабинетах России и Белоруссии.

Наверное, Михайлов забыл, как шесть лет назад его агентство спровоцировало скандал в верхних эшелонах украинской власти. Оно смонтировало и распространило фальшивый видеоролик (также по же контракту с Махлаем), на котором издалека снято, как Дмитрий Мазепин якобы встречается с тогдашним губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили. И якобы обсуждали они покупку российским бизнесменом государственных украинских предприятий. Этот ролик филиал агентства МиП в Украине распространил по украинским СМИ. В руководстве Украины тогда случился нешуточный скандал с бросанием стаканов на заседаниях и взаимными обвинениями, чуть не переросшими в драку. Позже было установлено, что ролик – фальшивка, что роли «Мазепина» и «Саакашвили» исполняли подобранные по типажам артисты, а сами руководители никогда не встречались и ничего подобного не обсуждали. Михайлов смог выйти сухим из воды только потому, что у украинских властей было тогда слишком много своих проблем.

Ну а Россию Михайлов, похоже, воспринимает как своего рода бездонную кормушку. Особенно ярко это демонстрирует его период работы в РЖД. Попав около 15 лет назад в госмонополию на должность главы департамента коммуникаций, он позаботился о том, чтобы многомиллионный долгосрочный контракт на предоставление рекламных услуг РЖД выиграло никому не известное ООО «Лайса», входящее в неформальный холдинг Михайлова. Затем Михайлов руководил ребрендингом РЖД стоимостью в астрономические 150 млн долларов, главным итогом которой оказался украденный у гонконгской железнодорожной компании логотип и собственное обогащение Михайлова.

В политику Михайлов пытался влезть с черного входа не раз и не два. Весьма показательно, что до ареста Михаила Ходорковского в 2003 году крупнейшим клиентом Михайлова был именно ЮКОС. Вместе 20 лет назад Михайлов и Ходорковский основали НКО «Открытая Россия», ныне признанную в России нежелательной иностранной организацией. Даже после ареста олигарха Михайлов продолжал развивать филиальную сеть движения вплоть до ареста его счетов в 2006 году.

Когда между Россией и Турцией в 2015 году разгорелся скандал из-за сбитого в Сирии российского бомбардировщика, Михайлов вошел в дело. Но выступил он не на стороне России, хотя уже занимал государственную должность руководителя ТАСС, а предложил свою помощь турецким компаниям, опасавшимся из-за санкций потерять бизнес в России. Михайлов тогда обеспечил лояльное Турции освещение скандала в государственном ТАСС. Обсуждалось тогда не только появление в российских СМИ откровенно протурецких публикаций, но и митинги иностранной рабочей силы на стройках, которые вели турецкие компании.

Налицо крупный и принципиальный конфликт интересов чиновника Михайлова, который призван защищать государственные интересы, и бизнесмена Михайлова, который в погоне за обогащением не брезгует эти самые государственные интересы предавать. В отличие от живущего в США Сергея Махлая, которому политические скандалы в России только на руку, Сергей Михайлов вступает на очень опасную для себя почву. Реализуя свои стремления зарабатывать, не считаясь с моральными принципами, он компрометирует себя не только как пиарщик, но как госчиновник, занимая пост гендиректора государственного информагентства. Такая активность может обернуться для него не просто лишением наград, полученных из рук президента и профессионального сообщества, а чем-то более серьезным. Последние демарши Михайлова, направленные на компрометацию российской власти, возможно, станут объектами внимания соответствующих органов.

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