В Киеве адвокат вымогал 160 тысяч долларов за помощь в борьбе с рейдерами

В Киеве адвокату вручили подозрение в вымогательстве 160 тыс. долларов под видом решения земельного вопроса в Офисе противодействия рейдерству.

По данным следствия, гражданин подал жалобу в Министерство юстиции на решение в сфере государственной регистрации в связи с нарушением права собственности на восемь земельных участков.

Под предлогом помощи в удовлетворении этой жалобы адвокат, введя в заблуждение гражданина, предложила передать ей и якобы членам коллегии по рассмотрению жалоб на решения в сфере государственной регистрации Министерства юстиции по 20 тысяч долларов.

Адвокату вручили подозрение по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК.

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