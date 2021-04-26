Пересоляк Валерий Иванович знает, как заработать миллиарды на контрабанде

Продолжаем знакомить Вас с контрабандистами, попавшими под санкции СНБО. Итак, Валерий Пересоляк — главный куратор и монополист всей контрабанды на Закарпатье с 2015 года.

Экс-заместитель руководителя управления рисков и противодействия правонарушениям Закарпатской таможни, уволен в 2016 году. После более чем десяти лет службы на таможне Пересоляк Валерий Иванович при увольнении задекларировал 13 земельных участков в Ужгороде и Закарпатской области общей площадью более 10 тыс. квадратных метров.

В 2015 году основал футбольный клуб «Минай», который с этой самой контрабанды и финансируется. При главе таможни Максе Нефьодове начальником Закарпатской таможни был Виктор Иванус, который сместил одиозный тандем людей Пересоляка при режиме Порошенко — Станислава Балуева и Андрея Каращенко. Именно они курировали всю контрабанду на Закарпатье с 2016 года собирая кассу для Валеры в размере примерно — 1 500 000 $ в месяц. Пересоляк Валерий Иванович тут нажился здорово.

Нефьодов о монополии Пересоляка, одиозности Каращенка и Балуева знал. Поэтому поставил Иванусу задачу очистить таможню от людей Пересоляка, которых он расставил на все ключевые должности, где идет работа с «клиентом».

Но Иванус оказался слаб духом и жаден к деньгам. Пересоляк Валерий Иванович быстро нашел к нему ключик и сумел продавить перевод всех нужных ему людей в новую структуру Закарпатской таможни, пообещав Иванусу долю малую. Даже при великом реформаторе Нефьодове, Валерий Пересоляк сформировал необходимый ему пул работников таможни, который обеспечил ему сбор кэша с «итальянских бусов».

Пересоляк Валерий Иванович и футболисты-таможенники

Руками Ивануса и по просьбе Валеры, футболист «Миная» Евгений Мирончук из футболиста превратился в таможенника. После отставки Нефьодова, и.о. Главы таможни стал Игорь Муратов, у которого с Пересоляком договоренностей нет, и вся так тщательно выстраиваемая конструкция могла рухнуть. Муратов планировал на ближайшей коллегии снимать «зашкваренного» Ивануса и вопрос Валере нужно было решать быстро. Вот тут на помощь и пришел Народный депутат и его близкий друг Валерий Лунченко, который и выступил переговорщиком между Пересоляком и Муратовым.

Его задачей стало пролоббировать под свою ответственность и финансовые обязательства Пересоляка на должность и.о. начальника Закарпатской таможни вместо Ивануса — Александра Богаша. И у него это получилось. Муратов согласился играть в игру Валеры и назначил Богаша и.о. начальника Закарпатской таможни. Через несколько дней после своего назначения Богаш подписывает на начальника аналитического отдела Закарпатской таможни одного из самых одиозных людей Пересоляка — Вадима Симчеру.

Пересоляк Валерий Иванович контроль за Закарпатской таможне сохранил, но теперь все немного усложнилось. Если до этого у него был лично завербованный Иванус и на небольшой зарплате Зелди, то теперь в цепочке его обязательств добавились более серьезные люди.

Пересоляк Валерий Иванович

Над Богашем появился лично и.о. Главы таможни Игорь Муратов, который как опытный таможенник прекрасно ориентируется в схемах и понимает суть работы Закарпатья, а также появился Народный депутат Валерий Лунченко, связывающий эту конструкцию и тоже претендующий на долю с бусов. Таким образом Пересоляк Валерий Иванович богател и богатеет. Пришедший новый губернатор Петров, в прошлом СБУшник, который пришел от команды Сергея Трофимова также по большой любви к деньгам переметнулся к Пересоляку с Балогами, и начал зарабатывает вместе с ними на контрабанде!

Впоследствии благодаря им Петров стал главой обл. совета. Назначив на должность губернатора Анатолия Полоскова, все понеслось с еще большим размахом! Сегодня, вместе с новым “смотрящим” Колей Тищенко данная гоп компания хочет построить аэропорт и освоить более 400 млн. грн.

Как мы видим, при руководстве Павла Рябикина, на Закарпатье ничего не меняется, все как ехало, так и едет, лишь реки взяток изменили русло. Обращаем внимание силовиков на то, что до сих пор обвинения группе Пересоляка Валерия Ивановича и ко не предъявлено, никто не задержан, ареста имущества нет, а все незаконные доходы данная группа спокойно легализует в Украине и Венгрии через строительные компании, отели и другие направления!

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