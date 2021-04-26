Застреливший главу ФСИН Забайкалья рассказал о причине расправы

Расстрелявший начальника управления ФСИН по Забайкальскому краю местный житель в момент преступления, скорее всего, находился в неадекватном состоянии. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

На первом допросе мужчина 1958 года рождения, трудившийся подсобным рабочим на охотничьем кордоне, где произошла трагедия, рассказал, что сначала он выпивал с приехавшими на охоту генералом и его сопровождающими. Затем он почувствовал себя нехорошо и пошел спать. Но во сне рабочий услышал, что гости хотят его убить. Тогда он взял свое ружье ТОЗ-34, вошел в гостевую комнату и открыл огонь. Генерал Евгений Шихов погиб на месте от огнестрельного ранения в живот. Второй раненый, случайно оказавшийся в том же доме — местный предприниматель 1980 года рождения, который привез груз для охотхозяйства — скончался от потери крови.

Стрелка обезоружили и задержали другие работники кордона в тот момент, когда он стал перезаряжать ружье. После этого свидетели вызвали скорую помощь и полицию.

В настоящее время подозреваемого осматривают врачи. По предварительным данным, у него тяжелое заболевание, вызванное чрезмерным употреблением алкоголя, он нуждается в медицинской помощи.

Трагедия произошла в субботу, 24 апреля, около 17:00 по местному времени на территории охотничьего кордона возле поселка Урульга Карымского района. По предварительным данным, группа охотников, среди которых был начальник УФСИН по Забайкальскому краю генерал-майор внутренней службы Евгений Шихов, приехала на охоту в разрешенные сроки. После возвращения на кордон охотники сели обедать, пригласив за стол местных работников.

В ходе осмотра следователи изъяли предполагаемое орудие убийства — охотничье ружье 12-го калибра, сообщил «Ленте.ру» представитель регионального управления Следственного комитета России Егор Марков. По его словам, 26 апреля подозреваемому будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. 62-летний мужчина частично признал свою вину. Ранее он привлекался к уголовной ответственности.