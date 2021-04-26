Березин Андрей Валерьевич пытается обманным путем посредством фэйковых документов зачистить свою выдачу в поисковой системе гугл.

Андрей Березин от имени инвестиционной компании Евроинвест подделал решение суда и отослал его пакистанцам Сержа Брина, естественно, из Гугл-Ру материал скрыли, но остальной мир видит правду о Березине и его Евроинвесте.

Скандал вокруг Березина Андрея Валерьевича и его горе-инвестиционной компании «Евроинвест» заиграл новыми красками. Как мы знаем, в Питере прошли обыски в офисах инвестиционно-девелоперской компании «Евроинвест». Под следствием оказался основатель предприятия Андрей Березин.

Следственные мероприятия прошли в среду, 6 февраля 2019 года, в рамках уголовного дела, возбуждённого 7 декабря 2018 года Балтийской таможней по части 2 статьи 193 УК — «уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в особо крупном размере». Березин Андрей Валерьевич на вопросы журналистов о своем местонахождении не ответил, лишь уточнив, что ситуация будет разрешена в ближайшее время.

Сядет ли Березин Андрей Валерьевич, потянув на дно «Евроинвест»?

— Как видно из постановлений следствия и суда на производство обысков, предъявленных сотрудникам обыскиваемых организаций, в частности, «Компании Комплит», «Компании Аудитэксперт» и «Евроинвест», сумма выведенных за границу денежных средств составляет более 23 миллионов долларов США, что является особо крупным размером, — говорит источник Kompromat.lv. В то же самое время, согласно данным следствия, Березину Андрею Валерьевичу светит от трех до семи. Что для инвестиционной компании «Евроинвест» может стать крахом. Как стало известно журналистам, проверка была начата несколько лет назад европейскими правоохранительными органами, в частности, Германии и Швейцарии.

Березин Андрей Валерьевич из компании Евроинвест

— Андрей Березин неоднократно попадал в поле зрения полицейских структур Евросоюза и России. Есть информация, что его деньги проходили, в том числе, через латвийские банки. Но связи с первыми лицами Санкт-Петербурга и Ленинградской области позволяли ему избегать внимания правоохранительных органов, — делится подробностями источник Kompromat.lv. Согласно официальным сведениям, учредителями «Компании Аудитэксперт» являются известные питерские бизнесмены Василий Павлов и Андрей Березин, которые являются постоянными участниками государственно-частного партнерства. Интересно, что Березин Андрей Валерьевич уже проходил по ряду уголовных дел, но как свидетель. Теперь же глава инвестиционной компании «Евроинвест» стал обвиняемым.

Беглов vs «Евроинвест» Березина Андрея Валерьевича

В декабре прошлого года Балтийская таможня возбудила дело по части 2 статьи 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в особо крупном размере). Расследованием занимается Главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Деятельность «Евроинвеста» интереса для полицейских не представляет, визит связан с компаньоном Березина по сторонней фирме. Как пишет 47 news, девелопер — один из шести акционеров ООО «Аудит-Эксперт», также небольшой долей владеет Василий Павлов. Он, по данным следствия, работал управляющим в немецкой фирме, которая должна была предоставить «Компании Комплит» серверы за 15 млн долларов.

Не исключено, что Березина Андрея Валерьевича из всех акционеров следствие выделило из-за масштаба фигуры бизнесмена. «Деловой Петербург» оценивает его состояние в 9,15 млрд рублей. Его «Евроинвест» является одним из крупнейших лендлордов города и области. Впрочем, напряженные отношения Березина с Бегловым могут сыграть с бизнесменом от криминала злую шутку, — клевещут знающие люди. Одной из причин конфликта Беглова и Березина стало нежелание бизнесмена давать драконовские откаты чиновнику, который стал ходячим новостным поводом.

Как живет-поживает и добра наживает «Покоритель» земель Андрей Березин?

Новость о том, что в России может появиться отечественный аппарат, который способен лечить онкологические заболевания, всколыхнул интернет, передает корреспондент The Moscow Post. Уникальность в том, что для его применения хирургу достаточно сделать небольшой разрез, дальше в ход идет современная техника.

Удивительно не только сама разработка, но и то, что на ранней стадии в нее готов вложиться частный инвестор. Венчурный фонд Euro Venture, учредитель которым является председатель правления ИК «Евроинвест» Андрей Березин готов потратить 10 млн рублей! Эксперты отмечают, что это не типично для инвесторов, которые предпочитают не вкладываться в долгосрочные проекты, которые связаны с высокими рисками, на начальной стадии. Для разработки нового оборудования был даже создан специальный консорциум. Кроме фонда туда вошли ЛЭТИ, Клиническая больница (КБ) N 122 и АО «Светлана-Рентген». Сомнение вызывает и сам инвестор, и загадочное АО. Но обо все по порядку.

Андрей Березин – видный бизнесмен, и виды его, судя по гуляющим в интернете материалам, лежат в первую очередь в сфере строительства. Причем строительства не абы где, а в Ленинградской области. Возможно, такому интересу способствует его близость к экс-губернатору Александру Дрозденко. Некоторые особенно острые на язык журналисты называют Березина «кошельком» губернатора . Местные эксперты также считают, что он в составе других приближенных бизнесменов спонсировал избирательную программу Дрозденко.

Березин Андрей Валерьевич

А еще Березин известен любовью к, мягко говоря, сомнительному способу приобретения земли. Так в 2011 году он приобрел более 500 га территории Ржевского военного полигона. Заплатил он при этом, по оценкам экспертов – 75 млн рублей, что меньше рыночной стоимости. Подтверждает это и то за сколько он этот участок продал – за 3,3 млрд рублей. Не плохой результат, учитывая, что эта земля вообще не должна была достаться бизнесмену.

Но скандальную известность Березин получил, практически за бесценок скупая земли, отведенные под сельскохозяйственные нужды. Можно предположить, что бизнесмен задался благой целью – накормить жителей области, организовать аграрный бизнес, создать новые рабочие места. Но вот только купленные земли превращались участки под строительство, которые, как известно и стоят дороже. После продаже разница как раз и оседала в кармане Березина.

Еще одна странная история с землей под строительство для международного автовокзала в Девяткино. Дело в том, что землю зарезервировали, но тем е менее ее удалось каким-то чудо купить бизнесмену. Как так случилось, удавились чиновники, когда столкнулись с неожиданной проблемой про реализации проекта. Ни бизнесмен, ни губернатор Дрозденко не ответили. Но из бюджета в карман коммерсанта легла кругленькая сумма.

Поговаривают, что Березин был связан с назначение на пост главы администрации Всеволожского района «своего» человека. Что ж, судя по схемам, к которым прибегает инвестор его вложения означает только одно – он хочет получить больше при продаже. Вот только среди участников есть еще один претендент на обогащение. Так что как бы бизнесмена самого не обвили во круг пальца. Многоликая «Светлана»

В проекте принимает участие АО «Светлана-Рентген». И это логично, ведь в разработке используется рентгеновское излучение. И как минимум название компании говорит, что она имеет к нему отношение. Но и с ней может оказаться не все так просто.

Березин Андрей Валерьевич Евроинвест

Трудится это АО на благо науки и государства уже давно. И трудиться весьма успешно. 99% ее контрактов – выполнение заказов для государственных учреждений, которые, принесли в сумме более 270 миллионов рублей. Причем информация о выручке и прибыли в открытой отчетности отсутствует. Принадлежит АО созвучной компании ПАО «Светлана». И эта компания горячее любима госструктурами. Только тут как раз возникают вопросы, так же, как и дочерняя компания просто «Светлана» занимается «научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук». Что, интересно, такого естественного и научного компания разрабатывала для Минпромторга, что получила от него 41 контракт общей стоимостью более 2 миллиардов рублей?!

Минпромторг обеспечил 90% заказов компании

Но «Светлана» не останавливается на достигнутом. Есть у нее и «дочки» – многие из них тоже Светланы. Например АО «Светлана-Электронприбор». Объединяет ее с головной компанией не только название, но и адрес – обе компании зарегистрированы в Санкт-Петербурге, на проспект Энгельса, 27, и любовь госкомпаний. Почти все заказы поступают от тех или иных государственных учреждений.

Или вот еще одна интересная Светлана – ЗАО «Светлана-Карт». Удивительна и «Карт» значиться по тому же адресу, и среди владельцев сразу две «Светланы» – ПАО «Светлана» и ЗАО «Светлана-Полупроводники». А разительно отличает эту компанию от других «Светлан» – это отсутствие государственных заказов и финансовое фиаско.

С 2015 года компания не заработала ни рубля и терпит убытки

Что же получается «Светланам» могут только при поддержке государственных средств, а когда вопрос касается построение бизнеса без государственных заказов, все катиться по наклонной? Еще одно не понятно, компания терпит убытки с 2013 года, но в ней поддерживают жизнь, зачем, если она «высасывает» деньги. Она может использоваться для вывода средств с государственных заказов?

Но на этом история «Светлан» не заканчивается. Есть АО «Светлана-Рост» и она на первый взгляд совсем другая «Светлана». Адрес регистрации не Санкт-Петербург, а Москва и не где-нибудь, а в Сколково. Кроме «Светланы» во владельцах значиться ЗАО «Корпорация «Семитек». ЗАО было ликвидировано, а ее правопреемницей является ООО «Корпорация «Рост».

И тут возникает неожиданная связь – эта компания зарегистрирована: Санкт-Петербург, проспект Энгельса, 27. Есть и еще одна связь – Чалый Виктор Петрович он является генеральным директором АО «Светлана-Рост» и владельцем 66,36% ООО «Корпорация «Рост». Кроме этого, Виктор Чалый является учредителем ЗАО «НТО», которая делит крышу со «Светланой», по крайней мере адрес ее регистрации все тот же проспект Энгельса, 27. И к «НТО», как и к «Светлане» занимается наукой, и к ней так и тянуться госзаказы. Вот только финансового успеха она не повторяет: вместо прибыли убытки, стоимость ноль рублей, но выручка у компании, пока, есть. Видимо все дело в названии.

И вот компания с таким сомнительным «хвостом» берется за проект, по разработке уникального оборудования аналогов которого нет в России и мире. При этом кроме громких заявлений и обещаний, в том числе лично от Андрея Березина. Эксперты в один голос высказываются о целесообразности инвестиций. Но смотря на эту «картину маслом» задаешься вопросом, а есть ли эти инвестиции?

Что есть точно, так это веер компаний, которые живут на госзаказах, при этом связанные между собой адресом, названиями и лаже руководителями. Все это похоже на «прачечные» для денег. С другой стороны учитывая опыт Березина по перепродаже земли, можно предположить, что громкое заявление – это способ поднять стоимость той же АО «Светлана-Рентген», для ее дальнейшей продажи. А ведь, глядишь, и на этого кота в мешке государство выделит деньги, ведь тема онкозаболеваний поднята на самом высоком уровне. Обидно только нажиться на ней могут не самые чистые на руку люди.