Основатель турецкой криптовалютной биржи подался в бега с двумя миллиардами долларов

Сотрудники Генеральной прокуратуры Турции объявили в международный розыск основателя криптовалютной биржи Thodex Фарука Фатиха Озера. Он сбежал, предположительно прихватив с собой 2 млрд долларов средств инвесторов.

В Турции уже задержали по обвинению в мошенничестве 62 сотрудника биржи, а еще 16 находятся в розыске. По распоряжению Генпрокуратуры на рабочем месте подозреваемого был произведен обыск, также были заблокированы его банковские счета.

В настоящее время на сайте биржи висит заглушка, в которой Озер написал про технические проблемы на платформе, которые коснулись только 30 тысяч пользователей. Он назвал необоснованными обвинения в краже и пообещал клиентам решить эту ситуацию, как только вернется в Турцию через пять дней. Фарук Фатих Озер сбежал из страны предположительно в Албанию. Турция намерена добиваться его экстрадиции. В настоящее время деятельность Thodex остановлена, в офисах компании прошли обыски, изъятия документов и техники.

Thodex открылась в 2017 году. На прошлой неделе, на ней был зафиксирован рекорд объема торгов. У турецкой биржи было 390 тысяч активных пользователей, которые потеряли доступ к своим сбережениям.— 1,2 млрд долларов. Биржа проводила активные акции по привлечению новых клиентов. В марте этого года сервис предлагал зарегистрироваться на площадке и получить бесплатно часть из 4 млн монет dogecoin.