В Волынской области патрульные избили задержанного, надев ему на голову пакет

В Волынской области троим патрульным полицейским вручили подозрение в незаконном задержании и избиении гражданина. Об этом сообщает ГБР.

Установлено, что командир взвода управления патрульной полиции области и двое его подчиненных прибыли на вызов о похищении велосипеда.

Патрульные безосновательно нанесли удары заявителю по голове и по лицу, заломили ему руки за спину, надели наручники и посадили в служебный автомобиль.

Уже в автомобиле полицейские продолжали избивать потерпевшего, надев ему на голову полиэтиленовый пакет, чтобы не испачкать кровью салон авто.

В дальнейшем пострадавшего без верхней одежды и в наручниках доставили в управление полиции для якобы проведения следственных действий по его же сообщению о возможном похищении велосипеда.

Таким образом, трем патрульным полицейским сообщено о подозрении в превышении власти, сопровождавшееся насилием, и в заведомо незаконных задержании и приводе (ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 371 УК).

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