Киевский клуб, в котором прошел первый корпоратив «Слуг народа», закрылся во время локдауна

В Киеве закрылся клуб CHI от Decadence House, в котором прошел первый корпоратив фракции «Слуги народа». Заведение не работало еще с марта 2020 года из-за карантина.

Об этом сообщили совладельцы клуба в Инстаграме.

«Причин для этого решения несколько. Первая — пандемия и ответственность за здоровье людей, которые находятся в закрытом помещении. Мы закрылись и не работали ни одного дня с момента первого локдауна в марте 2020 года, чтобы не подвергать людей риску заболевания. Вторая причина — формат CHI перестал быть эксклюзивным и новаторским в своем сегменте музыки и целевой аудитории. Стало слишком много мероприятий и выступлений «наших» артистов в разных заведениях города. Артистов, многие из которых стали широко известными и выступили впервые в нашей стране благодаря работе и музыкальному вкусу нашей команды и пространству CHI. Мы не видим смысла быть одними из …!», — написали на странице клуба.

При этом совладельцы заведения анонсировали будущую вечеринку на их другой локации Kureni. Дату и условия проведения мероприятия сообщат позже.

«В прошлом году этот плейс покорил Киев вечеринками на свежем воздухе, и мы уверены, что команда Closer превратит Kureni в новое «место силы». Это будет совершенно другая атмосфера, разнообразный формат музыки, вкусная еда и более раннее начало режима работы. Надеемся, что много поклонников CHI полюбят новый формат этого заведения», — добавили в публикации.

Как известно, клуб CHI by Decadence House создали в 2016 году. Заведение работало в формате ресторана и party place — в выходные здесь устраивали вечеринки, лайв-шоу и концерты.