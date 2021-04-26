Володин обращался к суррогатным матерям, заявил фигурант дела о торговле детьми

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обращался за услугами к суррогатным матерям, заявил в суде бывший генеральный директор Европейского центра суррогатного материнства Владислав Мельников, который является обвиняемым по делу о торговле детьми.

Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на аудиозапись заседания, которую предоставил другой фигурант дела — Константин Свитнев, находящийся на данный момент за границей.

«Я горжусь, что непосредственно участвовал в программах суррогатного материнства, в результате которых появились дети у таких деятелей, как народный артист России, доверенное лицо Путина Евгений Миронов, заслуженный артист России Сергей Лазарев, народный артист России Филипп Киркоров и еще сотни мужчин, которые оформили документы на своих детей с прочерком в графе „мать“. Я также горжусь тем, что изучив наш юридический, организационный опыт, им воспользовался председатель Государственной думы Вячеслав Володин, который в результате программы суррогатного материнства как одинокий мужчина стал отцом и тоже оформил свидетельство о рождении на своего генетического ребенка с прочерком в графе „мать“», — цитирует Мельникова издание.

То, что Мельниковым были даны такие показания, также подтвердила изданию адвокат обвиняемых Людмила Айвар. Добавим, что в декларации Володина указаны трое детей, супруги, согласно документам, у него нет.

Напомним, в январе 2020 года в одной из квартир в подмосковном Одинцово было обнаружено тело младенца, рожденного суррогатной матерью в декабре 2019 года. Там же находились еще трое детей от суррогатных матерей. Были возбужденны дела о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми. Генетическими родителями являются иностранцы. По делу проходят девять человек — медработники и администраторы.