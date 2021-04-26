Власти опубликовали проект постановления, который регламентирует порядок, условия и формы осуществления просветительской деятельности в России.

В Сети этот законопроект посчитали катастрофой и абсурдом, поскольку он накладывает ограничения на деятельность различных блогеров, которые выкладывают в соцсети рецепты, уроки йоги, обзоры фильмов, игрушки и прочее. Пользователи призывают голосовать против законопроекта.

Согласно документу, под просветительскую деятельность попадают организация презентаций, лекториев, семинаров, мастер-классов, круглых столов, дискуссий, размещение информационно-печатной продукции, видео- и аудиопродукции, в том числе в интернете, создание просветительских интернет-порталов.

Осуществлять такую деятельность, согласно документу, можно только на основании договоров об оказании услуг. Физлица, которые заключают такой договор, должны быть совершеннолетними, иметь опыт работы в этой сфере не менее двух лет, не иметь судимостей, как и педагоги.

Юрлица, которые собираются осуществлять просветительскую деятельность, не должны состоять в реестре некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, у них не должно быть долгов по налогам и сборам, а у сотрудников — ограничений к занятию педагогической работой. Всю информацию о себе юрлица должны разместить в интернете. Контролировать просветительскую деятельность должны организации образования, науки и культуры, с которыми заключены договоры.

Координатор «Правозащиты Открытки» Анастасия Буракова считает, что опубликованный проект — «еще большее мракобесие, чем ожидалось». Пользователи в соцсетях предрекают появление «подпольных курсов кройки и шитья» в случае, если законопроект будет принят.

«Мы с сыном детские поделки на камеру делаем и в YouTube выкладываем. Похоже, мы тоже подпадаем», — написала в Twitter пользователь Мария.

«Я правильно понимаю, что писать посты с рецептами тортиков в Instagram теперь вне закона, если нет регистрации в университете кулинарии?» — пишет другой комментатор.

Ранее «Левада-Центр» (внесен в реестр НКО-иноагентов по решению Минюста РФ) проводил опрос, который показал, что 36% россиян считают, что законопроект о просветительской деятельности направлен на усиление цензуры. Еще 30% респондентов заявили, что этот закон нужен для борьбы с антироссийской пропагандой, 34% затруднились ответить.