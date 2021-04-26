Британский наркодилер, выдававший себя за Конора Макгрегора, загремел за решетку

Мужчина уверял полицейских, поймавших его с наркотиками, что он – знаменитый спортсмен, а никакой не дилер.

34-летний торговец наркотиками Марк Най, пытавшийся выдать себя за бойца ММА Конора Макгрегора, приговорен к 2 годам и 9 месяцам заключения, сообщает полиция Суррея (графство в Великобритании) на своей странице в Facebook.

Полицейские задержали мужчину еще 11 февраля, когда он пытался выбросить наркотики и два мобильных телефона. Стражам порядка он заявил, что является «тем самым» Макгрегором, а в доказательство представил сотни визиток с подписью Mcgregor Enterprise. С обратной стороны красовалась не менее красноречивая надпись Best drops in Surrey («Лучшие колеса в Суррее»).

Визитки с надписью Mcgregor Enterprise и рекламой наркотиков

Фото: Surrey Police/Facebook

Полицейские не только нашли наркотики у «липового» Конора, но также уличили нарушителя в езде без прав и страховки.

Офицеры проанализировали телефоны Ная и обнаружили сотни сообщений, касающихся его наркобизнеса. Когда полиция нагрянула в дом к «Макгрегору», то нашла там большое количество составляющих для производства наркотиков.

«Благодаря работе наших инициативных групп по борьбе с наркотиками, мы убрали еще одного дилера с наших улиц и предотвратили нанесение дальнейшего вреда жертвам его преступлений», – заявил в комментарии журналистам представитель полиции.

И когда полиция Суррея разместила эту новость на своей странице в Facebook, многие решили ее прокомментировать.

Один из пользователей написал, что офицерам следовало бы «одолжить» часть товара наркодилера, тогда, может, они бы и поверили, что он похож на Конора Макгрегора:

«Он больше смахивает на картофель в мундире, который передержали в духовке на 5 минут дольше».

Пользователи соцсетей по-своему оценили сходство наркодилера со спортсменом

Другой читатель пошутил, что неплохо было бы отметить в комментарии отца Макгрегора, чтобы узнать, не появлялся ли он в Суррее лет эдак 35 назад, оставив потомство.