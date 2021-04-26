Врачи Навального считают, что ему может понадобиться операция

Независимая группа врачей просит ФСИН перевести оппозиционера Алексея Навального в многопрофильный стационар Москвы, поскольку политику может потребоваться нейрохирургическая операция.

Заключение врачей по результатам обследования Навального публикует «Новая газета».

Врачи указывают, что осмотр пациента не проводили, а проанализировали медицинскую документацию, предоставленную адвокатами и родственниками с разрешения Навального. Оппозиционера осматривали невролог, нейрохирург, гастроэнтеролог и нефролог. В целом состояние пациента расценено, как относительно удовлетворительное, хотя объективные данные указывают на недооценку тяжести состояния, считают врачи.

При этом нейрохирург в заключении отметил, что при неэффективности курса консервативной терапии, проведенной в полном объеме, частых стойких обострениях боли, нарастании выраженности неврологической симптоматики необходимо поставить вопрос об оперативном нейрохирургическом вмешательстве.

«Назначенное лечение и тактику наблюдения нельзя считать оптимальными. Особую тревогу вызывает болевой синдром, который не был купирован, а также отсутствие четкой диагностической концепции (жжение и онемение рук и стоп может свидетельствовать в пользу наличия полинейропатии).

Необходимо установить точный диагноз, обеспечить правильный выход из длительного голодания, а самое главное — с использованием современных средств купировать болевой синдром.

Мы относимся с уважением к участию коллег, работающих в трудных условиях. Однако с учетом сложности случая, необходимости срочного обезболивания, длительного периода голодания, считаем, что пациент должен быть переведен для диагностики и лечения в многопрофильный стационар Москвы, где сосредоточены главные российские центры компетенций», — пишут врачи.

Напомним, Алексей Навальный отбывает наказание по делу «Ив Роше» в исправительной колонии № 2 города Покрова Владимирской области. 31 марта Навальный объявил голодовку. Он жаловался на боли в спине и ногах, требуя квалифицированной медицинской помощи. Сейчас политик находится в областной больнице города Владимира.