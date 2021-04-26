У Мережі представили рендерні зображення хетчбека Skoda Fabia нового покоління

Кілька днів тому компанія Skoda опублікувала перші офіційні тизери нової Fabia. Тепер, завдяки цим зображенням незалежні дизайнери порталу Колеса.ру представили найбільш повне уявлення про те, як буде може виглядати майбутня новинка.

Модель Fabia добре знайоме російським автомобілістам, так як машини першого і другого поколінь досить успішно продавалися на нашому ринку. Однак автомобіль третьої генерації в Україу не приїхав, а його місце зайняв ліфтбек Rapid . На європейський ринок незабаром вийде вже четверте покоління Fabia , яке буде зроблено в актуальному фісменном стилі виробника.

Fabia нового покоління буде побудована на платформі MQB-A0 , яку також використовують VW Polo , Audi A1 , Seat Ibiza , а також Skoda Scala і Kamiq . Хетчбек буде більшою порівняно з актуальною моделлю.

Базовим двигуном буде 3-циліндровий 1.0 MPI з двома варіантами потужності – 65 або 80 кінських сил. Також запропонують 150-сильний варіант з 1,5-літровим турбоагрегатом в поєднанні з 7-ступінчастим “роботом” DSG .

Прем’єра Skoda Fabia нвового покоління відбудеться в наступному місяці.