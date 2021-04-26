Сделавшим прививку от коронавируса жителям Нью-Йорка бесплатно раздавали марихуану

После того как парламент штата Нью-Йорк проложил путь к легализации марихуаны, активисты утроили акцию и раздали бесплатные косяки людям, которые были вакцинированы от коронавируса.

Как пишет «Страна» со ссылкой на немецкое издание «Der Spiegel», десятки людей выстраивались в очередь у Юнион-сквер на Манхэттене, чтобы получить бесплатную марихуану.

Акцию активисты назвали «Косяки для вакцинированных».

«Впервые мы смогли сидеть здесь и на законных основаниях раздавать людям косяки. Мы поддерживаем усилия по вакцинации на федеральном уровне. Но мы также пытаемся заставить их легализовать марихуану по всей стране», — сказал соорганизатор акции Майкл О’Мэлли.

Перед началом кампании волонтеры свернули около 1500 косяков. Спрос был огромным — почти половина всех жителей Нью-Йорка старше 18 лет уже получила хотя бы одну дозу вакцины.

38-летняя Сара Оверхолт приехала со своей 70-летней матерью, показала обе карты прививок и взяла два косяка.

«Я курю каждый день, — сказала Оверхолт, — и, поверьте, я становлюсь лучше, когда курю».

Напомним, в конце марта, после долгих лет споров, парламент Нью-Йорка подготовил почву для легализации марихуаны и перевел Нью-Йорк в 15-й штат США, который разрешает легальное употребление марихуаны с 21 года.