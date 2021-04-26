Индийский штамм коронавируса «шагает» по планете: все подробности про «двойного мутанта»

Индийский штамм коронавируса, об обнаружении которого стало известно в конце марта 2021 года, продолжает «путешествовать» по странам.

Об этом говорится в статье «Апострофа».

Что говорят про мутацию в Индии

Индийское министерство здравоохранения сообщило, что в стране обнаружили новую разновидность коронавируса с мутациями E484Q и L452R в S-белке. Согласно заявлениям, мутации обнаруживаются примерно в 15-20 процентах образцов и не встречаются у британского, южноафриканского, бразильского штаммов.

Новый штамм коронавируса с двойной мутацией был обнаружен в Индии после того, как были идентифицированы образцы слюны, взятой у людей в Махараштре, Дели и Пенджабе. Этот штамм особенно широко распространен в Махараштре, но его частота была очень низкой.

Теперь же ведутся консультации по поводу включения Индии в список эпидемиологически опасных стран.

Насколько штамм опасен

Индийский штамм несет в себе три мутации, и одна из них связана с уменьшением эффективности существующего иммуноответа. Как от вакцинированных, так и переболевших вирусом. Этот штамм еще недостаточно исследован, чтобы сказать что-то серьезное.

Аналитики отмечают, что штамм выявился куда опаснее, чем считалось изначально. Также они обвиняют руководство страны, которое не ужесточало карантин и вирус активно распространялся.

Симптомы отличаются от классических проявлений коронавируса, пишет MedicForum.

Вирус может вызывать у молодых людей очень тяжелые состояния, при которых госпитализация нужна обязательно.

Индийский совет медицинских исследований назвал симптомы этого штамма:

Боль в животе

Нарушение слуха

Проявления на коже и в области рта

В каких странах выявили

Вирус стремительно распространяется по планете и уже сейчас есть информация, что он был зафиксирован в США, Новой Зеландии, Южной Африке, Австралии, Сингапуре, Бразилии и во многих странах Европы.

В США вирус обнаружили у жителя округа Санта-Клара в Сан-Франциско. Позже решили проверить 7 человек, которые также могут быть заражены «двойным» штаммом.

В Чехии штамм был выявлен в городе Градец-Кралове у студентки, которая прибыла из Индии.

Первый случай заражения индийским штаммом в Швейцарии зарегистрировали 24 апреля. Его выявили у пассажирки, которая прибыла через транзитный аэропорт.

В Великобритании еще по состоянию на 16 апреля было зафиксировано 77 случаев заболевания новым штаммом. Там обещали вернуть все жесткие ограничения, если вирус начнет распространяться.

В Бельгии новый штамм выявили у 20 студентов из Индии, которые прибыли на обучение.

Что говорят в Минздраве Украины

Глава Минздрава Максим Степанов не исключает, что в Украине также будет выявлен новый штамм.

«У нас есть уже и британский, и южноафриканский штамм, и мы это увидели по тяжести заболевания. Сейчас зафиксирована еще одна мутация, так называемая двойная мутация в Великобритании, Индии, Гонконге», — сказал министр.

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