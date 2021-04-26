Науковці з’ясували, які моделі харчування найнебезпечніші для здоров’я

Науковці з Великої Британії, Австралії та Китаю визначили, які моделі харчування найбільше пов’язані з утворенням серцево-судинних захворювань та ризиком смерті.

Про це йдеться в дослідженні, оприлюдненому в журналі BMC Medicine.

Так, учені з Пекінського та Оксфордського університетів, а також з Університету Західної Австралії проаналізували дані британського біобанку про здоров’я та спосіб життя більш як 116 тисяч людей.

За майже 5 років у 4 245 з них зафіксували серцево-судинні захворювання, інфаркти та інсульти, 838 померли через це. Ще 3629 людей померли від інших причин. Науковці визначили, що два режими харчування пояснюють 63% відмінностей в енергетичній щільності, наявності цукру і жиру.

Перший режим передбачає активне споживання шоколаду та кондитерських виробів, масла і хліба з низьким вмістом клітковини, але водночас недостатню кількість свіжих фруктів і овочів. За такого раціону ризик серцево-судинних захворювань підвищувався в 1,07 раза, а ризик смерті від будь-якої причини — у 1,37 раза.

У другому режимі харчування переважали цукровмісні напої, фруктові соки та столовий цукор, а також консерви. У такому випадку ризик серцево-судинних захворювань підвищувався в 1,14 раза, а ризик смерті від будь-якої причини — у 1,11 раза.

«Раціон, у якому регулярно присутні продукти з високим вмістом жирів і/або цукру, був пов’язаний із вищим ризиком серцево-судинних захворювань і навіть смерті», — зазначили дослідники.

Науковці сподіваються, що ці знання допоможуть людям визначити конкретні продукти та напої, які є головними елементами нездорового режиму харчування.