Компания, связанная с ONUR, получила уже третье разрешение на пользование недрами

В системе ГП «Прозорро.Продажи» в конце апреля состоялся один из запланированных 4-х аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами.

ООО «Спыс Украина» предложило 7,1 млн гривен за специальное разрешение добычи каолина первичного и песка на месторождении Павловское. При этом стартовая цена лота составляла 2,96 млн гривен.

Ее конкурентами были ООО «Майнинг Индастри Групп» с предложением 7,06 млн гривен, ООО «Старктрейд» с предложением 3,71 млн гривен, и ООО «Акваполимер Инжиниринг» с предложением 3 млн гривен.

Отметим, торги спецразрешением на месторождение Павловское — повторные. Первая попытка продать специальное разрешение была 12 января 2021 года. Тогда ООО «Спыс Украина» занял второе место с предложением 46 млн гривен.

Всего компания получила уже три спецразрешения на пользование недрами на аукционах. 23 декабря 2020 года ООО «Спыс Украины» купило специальное разрешение на Желтоводскую площадь, в Днепропетровской области. Согласно геологическому изучению основных полезных ископаемых месторождение содержит руды золота и сопутствующие полезные ископаемые — ниобиевые руды.

31 марта 2021 года компания за 44,8 млн гривен купила спецразрешение на Городнявский участок Буртынского месторождения. Здесь добывают графита и подземные технические воды.

Кроме того, ООО «Спыс Украины» инициировало продажу 11 специальных разрешений на пользование недрами. Три из них касаются руд золота, 8 — каолина.

Отметим, о связи между ООО «Спыс Украины» и турецкой Onur Group Ukraine писали на официальной странице Государственной службы геологии и недр Украины по результатам аукциона 23 декабря 2020 года: «Участок для геологического изучения и опытно-промышленной разработки сроком на 5 лет приобрело ООО «Спыс Украина». Компанию связывают с турецкой Onur Group Ukraine, которая более 16 лет работает в Украине — инвестирует в зеленую энергетику, сельское хозяйство, горно-добывающую промышленность, а также занимается деревообработкой, авиаперевозками и туризмом».

Впоследствии сообщение было отредактировано, цитату о связи между ООО «Спыс Украины» и Onur – удалили с сайта. В то же время, о связи между компаниями свидетельствуют данные сервиса YouControl. Еще в июле 2020 собственником ООО «Спыс Украины» был Караахметоглу Эмре, главный координатор группы Onur в Украине.

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