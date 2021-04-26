Жителям Москвы старше 60 лет дадут по 1 тысяче рублей за вакцинацию от COVID-19

В Москве с 27 апреля запускается программа поощрения вакцинации для старшего поколения. Москвичи старше 60 лет, имеющие московский полис ОМС и сделавшие первую прививку от коронавируса, могут получить подарочную карту номиналом 1 000 баллов (рублей).

Выдачу карт организуют в поликлиниках и на других пунктах вакцинации. Для получения промокода нужно зарегистрироваться на сайте ag-vmeste.ru (регистрацию откроют 27 апреля). Потратить деньги можно на товары и услуги повседневного спроса в магазинах, аптеках и кафе — партнерах «Миллиона призов».

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, несколько дней назад он обратился к бизнесу с предложением организовать целевой сбор пожертвований на реализацию программы стимулирования вакцинации пожилых людей, для которых коронавирус представляет наибольшую угрозу.

«Благодаря программе „Миллион призов“ мы, с одной стороны, поддержим пожилых людей. А с другой — простимулируем потребительский спрос и поможем бизнесу быстрее справиться с последствиями пандемии. И самое главное — ускорение вакцинации спасет тысячи человеческих жизней», — написал он в своем блоге.