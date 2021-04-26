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Индия четвертый день бьет рекорд по числу случаев COVID-19. Умерших сжигают прямо на улице

26.04.2021

В Индии четвертые сутки фиксируется рекордное число новых случаев коронавируса — 349 тысяч инфицированных за последние 24 часа и 2,7 тыс. умерших. Общее число заболевших достигло почти 17 млн, скончавшихся — 192 тысячи.  

Как пишет Reuters, больницы отказываются принимать пациентов по всей стране, поскольку закончились кровати и кислород. За последний месяц число новых случаев заражения выросло в восемь раз, смертность — в десять раз. Умерших от инфекции сжигают прямо на улицах.  

Sandip Saha/Keystone Press Agency/Global Look Press

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