Индия четвертый день бьет рекорд по числу случаев COVID-19. Умерших сжигают прямо на улице

В Индии четвертые сутки фиксируется рекордное число новых случаев коронавируса — 349 тысяч инфицированных за последние 24 часа и 2,7 тыс. умерших. Общее число заболевших достигло почти 17 млн, скончавшихся — 192 тысячи.

Как пишет Reuters, больницы отказываются принимать пациентов по всей стране, поскольку закончились кровати и кислород. За последний месяц число новых случаев заражения выросло в восемь раз, смертность — в десять раз. Умерших от инфекции сжигают прямо на улицах.

Sandip Saha/Keystone Press Agency/Global Look Press

