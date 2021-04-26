«Любимчик каждой женщины». Умер знаменитый дизайнер Альбер Эльбаз

Ив Сен-Лоран лично выбрал его дизайнером коллекции женской одежды, у кутюрье одевались Линда Евангелиста и Натали Портман.

Во Франции в возрасте 59 лет скончался всемирно известный дизайнер Альбер Эльбаз, который запомнился своими работами в мире моды на должности креативного директора Lanvin.

Как информирует Vogue, данная информация подтверждена представителями холдинга Compagnie Financière Richemont (партнеры Эльбаза в его личном бренде AZ Factory).

«Альбер имел заслуженную репутацию одного из самых ярких и любимых деятелей модной отрасли. Меня всегда восхищали его ум, чувствительность, щедрость и необузданная креативность. Он был человеком исключительной теплоты и таланта», – заявил основатель и председатель Richemont Иоганн Руперт.

Причина смерти на данный момент неизвестна, есть лишь предположения, что скончался мастер от коронавирусной инфекции.

После того, как Альбер Эльбаз покинул в 2015 году Lanvin, он был в творческом отпуске, а в прошлом сезоне представил собственный бренд AZ Factory.

Эксперты отмечают, что в работах мастера сочетались безупречный крой и юмор, Эльбаз как немногие умел подчеркнуть женственность, не боялся, что его не поймут, не забывал о том, что женщинам в его нарядах должно быть комфортно.

«Его всеобъемлющее видение заставляло женщин чувствовать себя красивыми и свободными, сочетая традиционное мастерство с технологиями», – добавил Руперт.

Альбер Эльбаз родился в Касабланке в 1961 году, вырос вблизи Тель-Авива, где начал изучать моду. По окончанию Шенкарского колледжа инженерии, дизайна и искусств переехал в Нью-Йорк.

«Я работал в компании, которая занималась пошивом платьев для матерей невест за 150 долларов», – вспоминал он.

Через два года после переезда в США, его представили Дон Мелло, женщине, известной тем, что «подарила» Gucci Тома Форда.

С ее «легкой руки» Эльбаз стал работать с легендой американской моды Джеффри Бином.

В середине 1990-х дизайнер переехал в Париж после приглашения на работу, поступившего от Ги Лароша. Позже сам Ив Сен-Лоран выбрал Эльбаза дизайнером коллекции женской одежды Yves Saint Laurent Rive Gauche.

В 2001 году, с момента назначения в Lanvin, Эльбаз превратил старейший французский дом в одну из жемчужин модной индустрии. Его клиентами были Кейт Мосс, Линда Евангелиста, Тильда Суинтон и Натали Портман.

Дизайнер расстался с Lanvin в 2015 году, именно 14 лет работы с этой компанией стали эпохой его расцвета, когда сильнее всего проявились главные отличительные черты его дизайнов – рюши, мерцание, блеск, драпировка.

Известная британский журналист и модный критик Сьюзи Менкес называла этого дизайнера «любимчиком каждой женщины», в индустрии моды его по праву считают гением.