«Просто не мешайте»: манифест Анастасии Татуловой о том, что не так с поддержкой МСП

Омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса, основательница сети кафе «АндерСон» Анастасия Татулова в авторской колонке для журнала «Компания» — о главных проблемах малого и среднего предпринимательства, без решения которых невозможно дальнейшее развитие бизнеса в России.

Самое главное, что должно произойти, чтобы случились позитивные для бизнеса изменения, — это отказ власти от патерналистского подхода: то есть от системы отношений, основанной на покровительстве, опеке и контроле старшими (чиновниками) недееспособных и туповатых подопечных (предпринимателей).

Подход этот провальный, и именно из-за него не принесли результата, по моему мнению, все предыдущие стратегии в части «осчастливливания МСП».

Власть не слушала, а даже если слушала – не слышала, что в реальности нужно бизнесу и отраслям, а навязывала свои решения, которые часто были не востребованы бизнесом и почти всегда излишне затратны. Но самое главное — эти решения, не верифицированные бизнесом, никакого эффекта на рост и развитие отраслей не оказывали, а часто даже наоборот — убивали желание развиваться. С приходом новой команды Мишустина и на фоне борьбы с пандемией тренд наметился позитивный и хотя бы появился диалог, но пока результативной на 100% коммуникацию между бизнесом и властью назвать все равно нельзя.

Так что главное условие — не изобретать велосипед, а делать только то, что востребовано и верифицировано реальным бизнесом в конкретных отраслях. Слушать и слышать бизнес, а не решать за него. Обсуждать все инициативы максимально открыто, любые касающиеся бизнеса нововведения принимать на основе массовых публичных честных опросов и обратной связи, а не кулуарно.

Если же говорить о том, что в первую очередь нужно сделать, чтобы настроить систему как написано выше — это должны быть системные изменения, направленные на решения основных болей бизнеса. Если не решить их, то остальные шаги будут приносить минимум результата при максимуме усилий, как и все последние годы.

Проблема №1: показатели эффективности ведомств

Чиновники и службы, окружающие предпринимателя, никак не заинтересованы в его развитии и долгосрочной работе. Сейчас не существует показателей эффективности государственных органов, которые объединяли бы их с предпринимателями в стремлении развивать отрасли и увеличивать их товарооборот, а следовательно, развивать экономику государства в целом.

Более того, существующие показатели ведомств по большей части противоречат и друг другу, и целям развития. К примеру, показатель эффективности ФНС — результативность выездных налоговых проверок. Результативность же этих проверок, в свою очередь, определяется из сумм штрафов за нарушения.

То же самое происходит в любом ведомстве КНД, будь то Ростехнадзор, Роспотребнадзор и прочие, — показателем эффективности в них является «сумма возмещенного материального ущерба, причиненного субъектами хозяйственной деятельности». Все они заинтересованы не в сохранении налогоплательщика, не в развитии его, не в увеличении количества создаваемых им рабочих мест и выручке, которую он приносит, а просто в сумме одномоментно отнятых средств и сиюминутных налогах. Даже если после этого деятельность предприятия будет прекращена в принципе.

Как решить:

Проблема №2: провал регуляторной гильотины

Изменить систему мотивации срочно необходимо и в контрольно-надзорной деятельности: от сбора штрафов и количества проведенных проверок — к обучению и отсутствию нарушений на подконтрольных территориях. То есть важным для оценки деятельности сотрудника на территории должно стать не то, сколько он собрал штрафов, а сколько предприятий он качественно (безвозмездно для бизнеса) обучил и проконсультировал, чтобы предотвратить нарушения и несчастные случаи.

Надо открыто и честно признать, что обещанная бизнесу регуляторная гильотина полностью провалилась. По данным Росстата, сумма штрафов, которые наложили на бизнес контрольно-надзорные органы, с 2017 по 2019 год выросла почти в три раза. Вот такая вот гильотина по бизнесу: административная нагрузка на него не уменьшается, а увеличивается все больше и больше. Взамен отмененных норм принимаются все новые и новые, при этом суммы штрафов постоянно растут и могут превышать размер месячной прибыли малого предприятия в разы. Особая трагикомичность ситуации заключается в том, что количество отмененных законов за время «гильотины» меньше, чем число вновь принимаемых и вносимых изменений.

А с июля таких законов станет еще больше: в соответствии с законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» (вступает в силу 1 июля 2021 г.) к существующим 123 (!!!) видам проверок добавляются еще семь новых профилактических и девять контрольно-надзорных мероприятий.

Как решить:

Проблема №3: МСП — это не буквы, это конкретные люди.

Необходимо уйти от стратегии помощи МСП, эта аббревиатура стала настолько модной последний год, а между тем мало кто задумывается, что реально это 6 миллионов совершенно разных предпринимателей, на разных стадиях развития, с разными оборотами.

И нельзя помогать только начинающим, только крупным или только системообразующим предприятиям. Нужно создавать условия для успешной работы всех отраслей и сегментов.

Последние годы, например, активно продвигалось стимулирование начала предпринимательской деятельности и выхода на рынок, но со стороны государства не уделяется достаточного внимания именно развитию и росту уже существующего бизнеса, тому, что в бизнесе называется показателем LTI (долгосрочные программы стимулирования).

Нужно сопровождать развитие предпринимателя по всему жизненному циклу его компании — от регистрации фирмы до выхода на экспорт, чтобы заинтересованность в росте и развитии была и для государства, и для предпринимателя на любом этапе деятельности — когда компании год и когда ей уже 30 лет.

Также необходимо перейти к внятному отраслевому подходу во всех программах поддержки и развития: каждая отдельно взятая отрасль имеет свои собственные особенности и условия деятельности, которые не учитываются при разработке программ и мер поддержки. Очень часто изменения реализуются без целостного понимания ситуации в отраслях, учета интересов бизнеса и должной проработки с экспертными отраслевыми сообществами.

Кроме того, для всех сфер бизнеса применяется единый налоговый подход и единый подход к критериям МСП, например в части численности, что абсолютно не способствует отраслевому развитию, а только тормозит его. Хотелось бы верить, что именно об этой проблеме сказал в послании президент Владимир Путин, и она должна быть решена.

Как решить:

На самом деле вещей, которые еще нужно сделать, довольно много. Так в списке первоочередных находятся:

Это самое важное, но далеко не все, что нужно бизнесу и, к сожалению, о большинстве проблем предприниматели говорят годами и решения предлагают тоже годами. Так, в списке первоочередных шагов, которые бизнес ждет от государства находятся очень конкретные и понятные запросы:

Ну и «Просто не мешать». Не навредить, а для этого сверять каждое движение с базовыми требованиями бизнеса, а их всего два: прибыльно+безопасно.

Если расти невыгодно, так как риски огромные, ответственность запредельная, а прибыль меньше, чем когда ты был малым — бизнес не будет расти. И если в отрасли нет прибыли, если отрасль непрозрачна и обложена поборами – она не растет. Поэтому мы имеем, то что имеем: есть отрасли в которых не рост, а постоянное падение уже несколько лет. Если в отрасли нет возможности расти и стать публичным — в нее не приходят инвесторы. И никакими акселерациями, песочницами и другими модными словами это не решить.

Я считаю, очень важно нам всем понимать: сейчас уже речь не должна идти о помощи. Бизнес не инвалиды и не матери-одиночки. Предприниматели во всем мире — это движущая сила, один из мощнейших драйверов роста ВВП. Поэтому речь должна идти о развитии бизнеса, о ресурсе, который он может дать стране. И не только малый и средний, а в целом весь негосударственный несырьевой частный сектор во всех отраслях.

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