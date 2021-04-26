Маша Єфросиніна похизувалась фігурою у вбранні власного бренду

Маша Єфросиніна активно стежить за своєю фігурою. Жінка часто ділиться з фанатами своїм харчуванням та фізичними навантаженими, яких їй потрібно дотримуватись, аби перебувати у формі.

Однак усі її старання не є марними. У Інстаграм зірка поділилась новими фото. Це стала фотосесія для її власного бренду “Mashsh”. Маша створює зручний та комфортний одяг для дому та прогулянок.

У кадрі Єфросиніна постала у чорному костюмі, який складався з коротких широких шортах та укороченому топі з довгими рукавами, який оголив плоский живіт зірки. Таке вбрання чудово підкреслило фігуру ведучої.

Фотографувалась ведуча у кухні з побутовими речима. Вона посміхалась та кружляла. Її вкладене і локони волосся розвіювалось та додавало образу кокетства.