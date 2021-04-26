Болгарский оружейник Гебрев признал поставку боеприпасов Украине, — The New York Times

Болгарский производитель и торговец оружием Емельян Гебрев признал, что его компания EMCO сохраняла боеприпасы на чешском складе оружия и отправляла в Украину военную технику после начала российской агрессии, пишет The New York Times.

Так, господин Гебрев неохотно обсуждал отношения своей компании с Украиной. Сначала он заявил, что прекратил весь экспорт боеприпасов в страну в начале войны в 2014 году. Но на днях он признал, что EMCO подписала контракт с «уполномоченными украинскими компаниями» в конце 2014 после начала войны.

Один действующий и один бывший украинские чиновники, выступая на условиях анонимности для обсуждения секретной военной информации, отметили, что компания EMCO подписала контракт в 2014 году на предоставление артиллерийских боеприпасов для украинских военных. Чтобы российские сторонники в правительстве Болгарии не заблокировали поставки, ящики с боеприпасами были обозначены так, будто они были предназначены для Таиланда, заявил бывший чиновник.

По словам бывшего чиновника, российское правительство в любом случае обнаружило поставки и оказывало давление на правительство Болгарии, чтобы оно покончило с ними.