Задержаны причастные к громкому убийству в Днепре

В Запорожье задержаны трое граждан Азербайджана — Бабаев, Салимов и Мамедов 1978-1989 годов рождения, которые могут быть причастны к резонансному убийству предпринимателя Анара Мамедова, совершенному в Днепре 24 апреля.

Об этом пишет т-канал Запорожкокс.

В ходе осмотра автомобиля BMW, на котором передвигалась троица, обнаружено два пистолета, корпус гранаты Ф-1 и патроны.

Непосредственно в убийстве полиция подозревает гражданина Азербайджана Юсифа 1993 г.р. Он пока не задержан.

Убийство бизнесмена Анара Мамедова, полного тезки лидера криворожской ОПГ «Мамедовские», произошло средь бела дня в субботу. Киллер расстрелял автомобиль Мамедова, а когда раненый мужчина попытался убежать, добил его контрольными выстрелами.