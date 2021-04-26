Вячеслава Володина в суде назвали клиентом центра суррогатного материнства

Фигурант уголовного дела о торговле людьми заявил, что спикер Госдумы, которому неоднократно приписывалась нетрадиционная сексуальная ориентация, воспользовался услугами суррогатной матери

Множество известных российских мужчин, включая спикера Государственной Думы Вячеслава Володина, завели себе детей при помощи суррогатного материнства. В их свидетельствах о рождении в графе «мать» стоит прочерк. Об этом на суде сообщил бывший генеральный директор Европейского центра суррогатного материнства Владислав Мельников, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности и торговле людьми.

Заявление Мельникова приводит издание News.ru, которое получила аудиозапись судебного заседания от Константина Свитнева – другого фигуранта дела, который в настоящее время находится за границей.

«Я горжусь, что непосредственно участвовал в программах суррогатного материнства, в результате которых появились дети у таких деятелей, как: народный артист России, доверенное лицо Путина Евгений Миронов, заслуженный артист России Сергей Лазарев, народный артист России Филипп Киркоров и ещё сотни мужчин, которые оформили документы на своих детей с прочерком в графе «мать». Я также горжусь тем, что изучив наш юридический, организационный опыт, им воспользовался председатель Государственной думы Вячеслав Володин, который в результате программы суррогатного материнства как одинокий мужчина стал отцом и тоже оформил свидетельство о рождении на своего генетического ребёнка с прочерком в графе «мать»», – заявил Мельников.

Адвокат обвиняемых Людмила Айвар подтвердила подлинность цитируемого заявления Мельникова.

Стоит отметить, что Вячеславу Володину неоднократно приписывалась нетрадиционная сексуальная ориентация. В его декларациях о доходах и имуществе фигурируют трое несовершеннолетних детей (до 2017 года – двое), однако не фигурирует жена.

В 2019 году было возбуждено уголовного дело о повлекшей по неосторожности смерть и причинение тяжкого вреда здоровью торговле людьми после того, как в центре суррогатного материнства в подмосковном Одинцово были обнаружены четыре младенца, один из которых скончался. Следствие считает, что детей вынашивали суррогатные матери для продажи иностранным гражданам.

Тогда же сообщалось, что среди клиентов центра было множество одиноких российских геев и в рамках расследования уголовного дела их также могут арестовать, поскольку они не должны были становиться донорами для экстракорпорального оплодотворения из-за своей нетрадиционной сексуальной ориентации.