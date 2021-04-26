Российских заключенных могут привлечь к строительству БАМа и Транссиба

В российском правительстве рассматривается возможность привлечения к возведению железнодорожных объектов Байкало-Амурской магистрали и Транссибирской магистрали труда заключенных исправительных учреждений. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на свои источники.

Издание пишет, что поручение поработать вопрос с заключенными дал вице-премьер Марат Хуснуллин. Оно адресовано Министерству транспорта РФ, Федеральной службе исполнения наказаний РФ и ОАО «Российские железные дороги». В частности, ведомства должны обсудить возможность создания инфраструктуры для размещения арестантов.

В секретариате вице-премьера, «Российских железных дорогах» и Министерстве транспорта РФ отказались давать комментарии «Коммерсанту» по данной теме, в Федеральной службе исполнения наказаний на запрос издания не ответили.

«Коммерсант» пишет, что вопрос об использовании рабочей силы заключенных возник из-за острого дефицита кадров на стройке Байкало-Амурской магистрали. Он обусловлен, в частности, тем, что в настоящее время многие трудовые мигранты не могут въехать в Россию из-за пандемии коронавируса.

В настоящее время в распоряжении «Российских железных дорог» имеется около 5 тысяч строителей, а необходимо – 15 тысяч человек. Ситуацию не спасает даже помощь железнодорожных войск.

Российское законодательство допускает труд заключенных за пределами исправительного учреждения. Между тем, в отношении них действует ряд конституционных гарантий. Во-первых, арестанты должны работать исключительно на добровольных началах, во-вторых, должны получать достойную заработную плату.