«Чтоб ты сдохла!». В московской больнице пьяные медсестры орали матом на пожилую пациентку

Департамент здравоохранения Москвы и Следственный комитет приступили к проверке видеозаписи, снятой в одной из московских больниц. На ней нетрезвые сотрудницы медицинского учреждения издеваются над пожилой пациенткой

Департамент здравоохранения Москвы и Следственный комитет инициировали проверки после появления в сети видеозаписи, которая была снята в одной из столичных больниц. На ней запечатлено, как нетрезвые медицинские сестры издеваются над пожилой пациенткой, орут на нее матом.

По данным «Интерфакса», в больницу прибыли представители департамента и службы медицинской инспекции. Кроме того, на место вызвали руководителя медицинского учреждения. В департаменте отметили, что по итогам проверки виновные будет отстранены от работы, а к руководству применят меры дисциплинарного характера.

Также после публикации нашумевших кадров председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал у подчиненных обстоятельно доложить ему подробности инцидента в больнице. Теперь этим делом занимаются сотрудники столичного управления ведомства.

Видеозапись, о которой идет речь, была опубликована в минувшее воскресенье. Ее автор –пациентка терапевтического отделения больницы по имени Леа. На кадрах видно, как женщины в медицинской одежде, обращаясь к лежащему на каталке человеку, кричат: «Чтоб ты сдохла, *****!» и «Я тебе вырву ***** щас ногу!».

Леа сообщила, что поздно ночью услышала, как в коридоре нетрезвые сотрудницы орут и ругаются матом на пожилую пациентку. Женщина также отметила, что медицинские сестры применяли к пациентке физическое воздействие: она слышала шлепки и хлопки.