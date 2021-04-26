Назвали найкращі сімейні авто: відрізняються безпекою, комфортом і надійністю

Сімейний автомобіль повинен відповідати суворим вимогам: він повинен бути просторим, безпечним, економічним і так далі. Експерти розповіли, які моделі найбільше відповідають цим критеріям, передає «Твоя МАШИНА» .
1. BMW 3 Series Touring
Ця модель стане ідеальним варіантом. Машина об’єднує в собі всі необхідні якості – комфорт, просторий салон, місткий багажник на 500 літрів і потужність. Купити авто можна за 52-53 тис. євро.
2. Skoda Octavia Estate
Вартість цієї моделі доступніше – 30-32 тис. євро. При цьому машина теж пропонує місткий салон, при цьому витрата палива не висока. Багажник може вмістити 640 літрів.
3. Volvo XC40
Машина підійде для будь-яких доріг і має 460-літровий багажник. Салон просторий, автомобіль має багато цікавих інженерних рішень. Розкид в ціні великий – 30-52 тис. євро, але це пояснюється відмінностями в датою випуску і комплектацією.
Також до рейтингу потрапили:
4. Volvo V90 Cross Country
5. Mercedes-AMG E63 S Estate
6. Ford Focus Estate
7. Land Rover Defender
8. Tesla Model 3
9. Porsche Taycan Cross Turismo
: mashyna.com.ua