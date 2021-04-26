Назвали найкращі сімейні авто: відрізняються безпекою, комфортом і надійністю

Сімейний автомобіль повинен відповідати суворим вимогам: він повинен бути просторим, безпечним, економічним і так далі. Експерти розповіли, які моделі найбільше відповідають цим критеріям, передає «Твоя МАШИНА» .

1. BMW 3 Series Touring

Ця модель стане ідеальним варіантом. Машина об’єднує в собі всі необхідні якості – комфорт, просторий салон, місткий багажник на 500 літрів і потужність. Купити авто можна за 52-53 тис. євро.

2. Skoda Octavia Estate

Вартість цієї моделі доступніше – 30-32 тис. євро. При цьому машина теж пропонує місткий салон, при цьому витрата палива не висока. Багажник може вмістити 640 літрів.

3. Volvo XC40

Машина підійде для будь-яких доріг і має 460-літровий багажник. Салон просторий, автомобіль має багато цікавих інженерних рішень. Розкид в ціні великий – 30-52 тис. євро, але це пояснюється відмінностями в датою випуску і комплектацією.

Також до рейтингу потрапили:

4. Volvo V90 Cross Country

5. Mercedes-AMG E63 S Estate

6. Ford Focus Estate

7. Land Rover Defender

8. Tesla Model 3

9. Porsche Taycan Cross Turismo

: mashyna.com.ua