Названо найгірші види ранкової кави для здоров’я серця

Кава на сніданок є одним з найпопулярніших напоїв у всьому світі. Хоча багато вчених сходяться на думці про те, що напій корисний для здоров’я, деякі до сих пір ставляться до нього з обережністю. В ході нового дослідження фахівці оцінили рівень ліпідів в крові людей в залежності від кількості споживаної ними кави. Виявилося, що певні способи варіння напою, а також його види негативно впливають на серцево-судинну систему.

Авторами роботи, яка стала першим генетичним дослідженням такого роду, стали Еліна Хіппенен і Анг Чжоу з Австралійського центру здоров’я при Університеті Південної Австралії. Результати були опубліковані в журналі Clinical Nutrition.

Вчені проаналізували генетичні асоціації між споживанням кави та холестерином та в крові, використовуючи дані майже 363 000 учасників. Вони виявили, що звичне вживання кави відповідає за несприятливий ліпідний профіль, що може збільшити ризик серцевих захворювань. Однак фахівці виявили кілька певних видів кави і його кількість, які піддавали людей найбільшому ризику.

Починається з кафестолу

Для деяких любителів кави кафестол може бути новим терміном, але дослідники пояснили важливість цього з’єднання. За їх словами, його містять всі кавові зерна, а сама речовина підвищує рівень холестерину. Найбільше його виявлено в нефільтрованій каві, в тому числі турецькій, грецькій і каві, приготованій в френч-пресі, пише Eat This, Not That!.

В еспресо теж є кафестол

Згідно з результатами дослідження, кафестол також входить до складу еспресо, в тому числі позачасового капучино і вівсяного молочного еспресо.

Кава з кавоварки

Хоча сьогодні багато хто відмовився від електричної кавоварки, дослідники нагадують, що старомодний напій “фільтрується”. У такій кави кафестола або немає, або дуже мало.

Розчинна кава

Дослідники також відзначили розчинну каву як ще один “безпечний варіант”. “Що стосується впливу на ліпіди, то це хороший вибір”, – сказали вчені.

Скільки кави можна

Було виявлено, що певна кількість напою піддає людей найбільшому ризику розвитку серцевих захворювань. “Шість або більше чашок кави в день можуть збільшити кількість ліпідів (жирів) в крові, що значно підвищує ризик серцево-судинних захворювань (ССЗ)”, – додали дослідники.

