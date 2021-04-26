Дзідзьо повідомив, що після 20 років стосунків розлучається з дружиною

Відомий український артист Дзідзьо приголомшив мережу своєю новиною. У програмі “Світське життя” чоловік заявив про розлучення з дружиною. За словами співака, подружжя не живе разом вже дев’ять місяців.

Дзідзьо зізнався, що таке рішення він прийняв разом з дружиною вже давно. Slavia довгий час намагалась врятувати стосунки та робила все можливе, щоб уникнути розлучення. Проте, на жаль, подружжя так і не знайшло спільну мову.

За словами артиста, пара готується до офіційного розлучення. Після двадцяти років кохання подружжя розриває свої стосунки. Також Дзідзьо повідомив, що познайомився зі своєю дружиною ще в дитинстві. Потім пара почала зустрічатись. А ще співак заявив, що колись закохані не розуміли, в чому полягає сенс їхніх стосунків.

Дзідзьо розсекретив, що Slavia звинувачувала його у зрадах. А ще жінка постійно натякала чоловіку, що хоче стати мамою. Проте, артист не був готовим до народження дитини. Також, за словами співака, саме розлучення допоможе їм розпочати новий етап в житті та назавжди відпустити одне одного.

: wona.com.ua