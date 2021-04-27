Японець завів стосунки одночасно з 35 дівчатами заради подарунків

Японська поліція заарештувала 39-річного чоловіка, який, імовірно, підтримував стосунки з 35 жінками одночасно, щоб отримувати від них подарунки на день народження.

Про це повідомляє видання Japan Today.

Як зазначається, затриманий Такасі Міягава, який не має постійного місця проживання, знайомився із самотніми дівчатами, торгуючи лійками для душу. Деяким з них японець навіть зміг продати свій товар. Кожній своїй коханій він називав різні дати свого дня народження. Одній дівчині він казав, що відзначає свято в лютому, інший — в липні, ще одній — у квітні. Насправді ж чоловік народився 13 листопада.

Коли жінки дізналися про існування одна одної, то вирішили створити “Асоціацію жертв” і звернулися в поліцію. Стосовно чоловіка розпочали розслідування за звинуваченням у шахрайстві. За даними видання, загалом японець отримав подарунків приблизно на тисячу доларів, зокрема у вигляді готівки та зшитого на замовлення одягу.

: suspilne.media