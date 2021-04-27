Холод не відступає: Карпати засипає снігом (фото)

У гірських селах Чернівецької області наприкінці квітня зафіксували холодну та сніжну погоду.

Відповідні світлини на своїй сторінці у Facebook опублікував голова Селятинської територіальної громади Валерій Полянчук, пише molbuk.ua

На фотографіях видно засніжені гори та будинки.

“Весна ніяк не переможе холод. 26.04.2021”, – зауважив голова громади.

За прогнозами Укргідрометцентру, в Чернівецькій області сьогодні, 26 квітня очікується дощова і прохолодна погода. Температура повітря сягатиме +7 +9 градусів удень та +3 +5 градусів уночі.

Завтра, 27 квітня на зміну дощу прийде ясна із невеликою хмарністю погода, температура повітря удень не перевищуватиме +12 градусів. Така ж погода утримається на Буковині і 28 квітня.

Однак вже 29 і 30 квітня у Чернівецькій області прогнозують дощі та грози із температурою повітря +18 +20 градусів.

: molbuk.ua